Речь идет о Харькове, Запорожье и Одессе. 24 Канал собрал, что известно о последствиях обстрелов.
Хронология атаки В Одессе слышны взрывы, "Шахеды" снова нацелились на Украину: где есть угроза удара
Атака БпЛА 10 июня: какие города атаковал враг и что известно о последствиях?
Ночью 10 июня о взрывах сообщали жители сразу нескольких областных центров. Российская армия прибегла к воздушной атаке, применив ударные беспилотники. На момент публикации есть такая информация о последствиях обстрелов:
Одесса. В результате атаки в Приморском районе зафиксировано повреждение двух жилых домов. В одном из них полностью выгорела квартира на 5 этаже. Пострадала 46-летняя женщина, ее госпитализировали. По другому адресу на 11 этаже повреждено имущество жителей, остекление и фасад дома.
Запорожье. От прилета пострадал частный дом, произошло возгорание. Предварительно, без пострадавших.
Харьков. Произошли около 20 ударов по Холодногорскому району, в результате чего возникли пожары. Есть пострадавшие, основном с острой реакцией на стресс. Еще один удар зафиксирован в лесополосе Шевченковского района.
Последствия атаки врага на Одессу / Фото ОВАНе пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Последствия обстрела Запорожья / Фото ОВА
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Добавим, что вечером 9 июня россияне также атаковали Харьков беспилотниками. Произошло попадание "Шахеда" в Холодногорском районе, там в частном доме вспыхнула крыша, известно о 3 пострадавших.