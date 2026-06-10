Речь идет о Харькове, Запорожье и Одессе. 24 Канал собрал, что известно о последствиях обстрелов.

Хронология атаки В Одессе слышны взрывы, "Шахеды" снова нацелились на Украину: где есть угроза удара

Атака БпЛА 10 июня: какие города атаковал враг и что известно о последствиях?

Ночью 10 июня о взрывах сообщали жители сразу нескольких областных центров. Российская армия прибегла к воздушной атаке, применив ударные беспилотники. На момент публикации есть такая информация о последствиях обстрелов:

Одесса . В результате атаки в Приморском районе зафиксировано повреждение двух жилых домов. В одном из них полностью выгорела квартира на 5 этаже. Пострадала 46-летняя женщина, ее госпитализировали. По другому адресу на 11 этаже повреждено имущество жителей, остекление и фасад дома.

Запорожье . От прилета пострадал частный дом, произошло возгорание. Предварительно, без пострадавших.

Харьков. Произошли около 20 ударов по Холодногорскому району, в результате чего возникли пожары. Есть пострадавшие, основном с острой реакцией на стресс. Еще один удар зафиксирован в лесополосе Шевченковского района.

Последствия атаки врага на Одессу / Фото ОВА



Последствия обстрела Запорожья / Фото ОВА

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Добавим, что вечером 9 июня россияне также атаковали Харьков беспилотниками. Произошло попадание "Шахеда" в Холодногорском районе, там в частном доме вспыхнула крыша, известно о 3 пострадавших.