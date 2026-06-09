Ситуацию в небе над Украиной мониторят в Воздушных силах ВСУ. 24 Канал собрал важнейшую информацию о движении вражеских целей.
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БпЛА вдоль границы Днепропетровской и Запорожской области в направлении Синельниково. БпЛА с севера Херсонщины в направлении юго-востока Николаевщины БпЛА с юго-запада Запорожской области в направлении Запорожья Группы вражеских БпЛА на востоке Запорожья курсом на город; Группы вражеских БпЛА на юго-востоке Днепропетровщины курсом на Павлоград. Скоростная цель на юг Харьковщины. БпЛА в р-не. н.п. Богодухов курс южный. Ударные БпЛА на севере Черниговщины курсом на запад. Ударный БпЛА восточнее Запорожья курсом на север. БпЛА на Харьковщине:
БпЛА вдоль границы Днепропетровской и Запорожской области в направлении Синельниково.
БпЛА с севера Херсонщины в направлении юго-востока Николаевщины
БпЛА с юго-запада Запорожской области в направлении Запорожья
Группы вражеских БпЛА на востоке Запорожья курсом на город;
Группы вражеских БпЛА на юго-востоке Днепропетровщины курсом на Павлоград.
Скоростная цель на юг Харьковщины.
БпЛА в р-не. н.п. Богодухов курс южный.
Ударные БпЛА на севере Черниговщины курсом на запад.
Ударный БпЛА восточнее Запорожья курсом на север.
БпЛА на Харьковщине: