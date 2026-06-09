Ситуацию в небе над Украиной мониторят в Воздушных силах ВСУ. 24 Канал собрал важнейшую информацию о движении вражеских целей.

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19:54, 9 июня

БпЛА вдоль границы Днепропетровской и Запорожской области в направлении Синельниково.

19:52, 9 июня

19:50, 9 июня

БпЛА с севера Херсонщины в направлении юго-востока Николаевщины

19:44, 9 июня

БпЛА с юго-запада Запорожской области в направлении Запорожья

19:42, 9 июня

Группы вражеских БпЛА на востоке Запорожья курсом на город;

Группы вражеских БпЛА на юго-востоке Днепропетровщины курсом на Павлоград.

19:38, 9 июня

  • БпЛА с севера Сумской области в направлении Сум;
  • БпЛА с юга Херсонщины в направлении Белозерки
19:22, 9 июня

Скоростная цель на юг Харьковщины.

19:15, 9 июня

БпЛА в р-не. н.п. Богодухов курс южный.

19:07, 9 июня

Ударные БпЛА на севере Черниговщины курсом на запад.

18:32, 9 июня

Ударный БпЛА восточнее Запорожья курсом на север.

18:31, 9 июня

БпЛА на Харьковщине:

  • БпЛА западнее Харькова в направлении города;
  • БпЛА в р-не. н.п. Старый Салтов курсом на север;
  • БпЛА в р-не. н.п. Новая Водолага курс юго-западный.