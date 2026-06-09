Ситуацію в небі над Україною моніторять у Повітряних силах ЗСУ. 24 Канал зібрав найважливішу інформацію про рух ворожих цілей.

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Що відомо про російську атаку?

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19:52, 9 червня

БпЛА із півночі Чернігівщини вздовж кордону з Білоруссю в напрямку півночі Київщини

19:50, 9 червня

БпЛА із півночі Херсонщини в напрямку південного сходу Миколаївщини

19:44, 9 червня

БпЛА із південного заходу Запорізької області в напрямку Запоріжжя

19:42, 9 червня

Групи ворожих БпЛА на сході Запоріжжя курсом на місто;

Групи ворожих БпЛА на південному сході Дніпропетровщини курсом на Павлоград.

19:38, 9 червня

  • БпЛА із півночі Сумщини у напрямку Сум;
  • БпЛА із півдня Херсонщини у напрямку Білозерки
19:22, 9 червня

Швидкісна ціль на південь Харківщини.

19:15, 9 червня

БпЛА в р-ні. н.п. Богодухів курс південний.

19:07, 9 червня

Ударні БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на захід.

18:32, 9 червня

Ударний БпЛА східніше від Запоріжжя курсом на північ.

18:31, 9 червня

БпЛА на Харківщині:

  • БпЛА західніше Харкова у напрямку міста;
  • БпЛА в р-ні. н.п. Старий Салтів курсом на північ;
  • БпЛА в р-ні. н.п. Нова Водолага курс південно-західний.