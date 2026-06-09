Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. Заметим, что не первый обстрел города за последние сутки.

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Какие последствия обстрела?

Воздушную тревогу для Харькова и территориальной общины объявили ориентировочно в 20:31. В Воздушных силах вскоре сообщили о фиксации БпЛА в направлении Ольшан и Балаклеи, а впоследствии уточнили о движении дронов в областной центр.

Около 20:48 корреспонденты Суспильного сообщили о взрывах, которые слышали в городе. Через несколько минут Игорь Терехов сообщил о попадании "Шахеда" в Холодногорском районе. Вскоре после этого было громко второй раз.

По обновленным данным руководителя областной военной администрации Олега Синегубова, в Холодногорвском районе попадание произошло в жилой дом. В результате повреждено здание рядом с ним, а также городские сети.

По состоянию на момент публикации по меньшей мере два человека обратились за медицинской помощью. Никакой дополнительной информации об их состоянии не указывают. Уже в 21:35 в городе было громко в третий раз, подробностей этого удара пока не обнародовали.