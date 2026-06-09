О последствиях рассказала местная власть и ОВА. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

Хронология атаки Россия атакует "Шахедами": в каких регионах есть угроза удара

Обстрел Харькова и Чугуева 9 июня: что известно о последствиях?

Харьков подвергся сильному воздушному удару ночью 9 июня. Россия применила БпЛА и ракеты.

В результате обстрела возникли пожары в Шевченковском и Холодногорском районах. Вспыхнули по меньшей мере 10 автомобилей и кровля дома (одно из попаданий произошло в многоэтажку).

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Среди повреждений – здание одного из коммунальных предприятий города, ранен ее работника. В общем известно о 6 пострадавших по всем местам ударов, а их около десятка.

Также враг ударил по Чугуеву. Говорится о серии ракетных ударов, уточнила городская власть.

Три человека погибли, пишет ОВА. В городе вспыхнули пожары.

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Добавим, что под вечер 8 июня российские войска запустили дроны по Запорожью. Те попали в спальном районе города. Во время атаки погибли 2 женщины, еще 24 человека получили ранения, 6 из них – дети.