О движении вражеских ударных беспилотников информируют Воздушные силы ВСУ и мониторы. О взрывах и последствиях атаки рассказывает 24 Канал.

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Где есть угроза удара?

Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте

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20:08, 8 июня

Реактивный БПЛА в акватории Черного моря, курсом на Одесскую область (Затока).

19:59, 8 июня

  • Днепропетровщина: БПЛА в направлении Соленого и Шахтерского.
  • Сумская область: БПЛА мимо Хотинь юго-западным курсом.
  • Донецкая область: БПЛА на юго-западе от Святогорска.
19:58, 8 июня

Черниговщина: БПЛА в районе населенного пункта Холмы.

19:58, 8 июня

БПЛА в направлении Харькова с севера.