О движении вражеских ударных беспилотников информируют Воздушные силы ВСУ и мониторы. О взрывах и последствиях атаки рассказывает 24 Канал.
Смотрите также Прилет по машине в Запорожье: в сети показали жуткий момент попадания
Где есть угроза удара?
Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте
Важно! Следить за развитием событий во время атак врага и читать оперативную информацию о тревогах, взрывы и другие важные сообщения можно в телеграмм-канале 24 Канала.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Реактивный БПЛА в акватории Черного моря, курсом на Одесскую область (Затока). Черниговщина: БПЛА в районе населенного пункта Холмы. БПЛА в направлении Харькова с севера.
Реактивный БПЛА в акватории Черного моря, курсом на Одесскую область (Затока).
Черниговщина: БПЛА в районе населенного пункта Холмы.
БПЛА в направлении Харькова с севера.