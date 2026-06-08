Про рух ворожих ударних безпілотників інформують Повітряні сили ЗСУ та монітори. Про вибухи та наслідки атаки розповідає 24 Канал.

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Де є загроза удару?

Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті

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20:08, 8 червня

Реактивний БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Одещину (Затока).

19:59, 8 червня

  • Дніпропетровщина: БпЛА в напрямку Солоного та Шахтарського.
  • Сумщина: БпЛА повз Хотінь південно-західним курсом.
  • Донеччина: БпЛА на південному заході від Святогірська.
19:58, 8 червня

Чернігівщина: БпЛА в районі населеного пункту Холми.

19:58, 8 червня

БпЛА в напрямку Харкова з півночі.