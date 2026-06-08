Про рух ворожих ударних безпілотників інформують Повітряні сили ЗСУ та монітори. Про вибухи та наслідки атаки розповідає 24 Канал.
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Де є загроза удару?
Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті
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Реактивний БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Одещину (Затока). Чернігівщина: БпЛА в районі населеного пункту Холми. БпЛА в напрямку Харкова з півночі.
Реактивний БпЛА в акваторії Чорного моря, курсом на Одещину (Затока).
Чернігівщина: БпЛА в районі населеного пункту Холми.
БпЛА в напрямку Харкова з півночі.