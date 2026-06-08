Кадри очевидців та відео з камер спостереження опублікував місцевий телеграм-канал.

Дивіться також Росія вдарила по спальному району Запоріжжя: є жертви та постраждалі

Момент прильоту по Запоріжжю

У Запоріжжі 8 червня прогримів вибух під час загрози ударів російських безпілотників. Один з ворожих дронів вдарив по спальному району міста.

На відео, які опублікували місцеві, видно як люди намагаються сховатись від небезпеки, але "Шахед" влучає прямо біля однієї з автівок.

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Момент влучання російського БпЛА: дивіться відео

Місцева влада повідомляла, що двоє людей стали жертвами ворожого удару, ще 15 – постраждали і отримують допомогу лікарів.

Також на кадрах після атаки видно пошкоджену маршрутку та будівлі навколо.

Перші хвилини після російського терору: дивіться відео

Раніше повідомлялось про ворожий удар по Одесі. Внаслідок атаки на місто постраждали троє людей, які також перебували на зупинці громадського транспорту. Крім того, було пошкоджено транспорт та будівлі поруч.