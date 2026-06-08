Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Які наслідки удару по Запоріжжю?

За даними Запорізької ОВА, ворог вдарив дроном по спальному району міста. Попередньо, внаслідок удару постраждали 15 людей. Їм надають медичну допомогу.

Повітряну тривогу по всій Запорізькій області оголосили о 15:54. В ОВА уточнили, що вона пов'язана із загрозою ударних безпілотників.

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БпЛА на південному сході від Запоріжжя, курс – на місто,

– попередили в Повітряних силах ЗСУ.