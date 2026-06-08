Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Дивіться також Ворог атакує дронами, на Дніпропетровщині пошкоджено дві АЗС: де наразі є загроза удару

Які наслідки удару по Запоріжжю?

За даними Запорізької ОВА, ворог вдарив дроном по спальному району міста. Попередньо, внаслідок удару постраждали 15 людей. Їм надають медичну допомогу.

Повітряну тривогу по всій Запорізькій області оголосили о 15:54. В ОВА уточнили, що вона пов'язана із загрозою ударних безпілотників.

Google Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google Додати

БпЛА на південному сході від Запоріжжя, курс – на місто,
– попередили в Повітряних силах ЗСУ.