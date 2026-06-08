Щонайменше три людини постраждали. На момент удару вони перебували на зупинці громадського транспорту. Про це повідомив глава МВА Сергій Лисак.

Дивіться також На Харківщині через атаку ворожого дрона загинув вибухотехнік поліції Віктор Масюк

Які наслідки атаки на Одещину?

За його словами, всіх потерпілих осколковими пораненнями доставили до медзакладу. Серед них – 2 жінки 64 та 65 років та 55-річний водій маршрутного таксі.

Внаслідок атаки понівечено транспорт, зупинковий комплекс і диспетчерський пункт.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Наслідки атаки на зупинку в Одесі / Фото ОВА

Тим часом в ОВА пишуть про госпіталізацію однієї жінки 1961 року народження. Вона отримала множинні осколкові поранення. Наразі її стан медики оцінюють як важкий.

За даними ОВА, російські дрони атакували і Чорноморськ. Там БпЛА влучив у житловий будинок. На щастя, постраждалих немає.

Внаслідок ворожого удару на півдні регіону ушкоджено обладнання одного з енергетичних об'єктів. Зафіксовані перебої з електропостачанням для понад тисячі споживачів.

Нагадаємо, що після 6-ої ранку на Одещині оголосили повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників. Повітряні сили попереджали про рух БпЛА на Одесу з Чорного моря та з півночі. В обласному центрі чули вибухи. Відбій дали після 07:21.

Зауважимо, що вранці під ударом ворога перебував Конотоп. Окупанти вдарили просто по житлових будинках. Відомо про поранених. У місті триває розбір завалів пошкодженої багатоповерхівки.

У Харкові "Шахед" влучив у хаб "Укрпошти" у Холодногірському районі міста.Зруйновані конструкції будівлі, виникла пожежа на площі 1000 квадратних метрів. Люди не постраждали.

Загалом упродовж ночі Росія запустила по Україні 155 дронів різних типів. Станом на 08:00 сили ППО знешкодили 124 ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання 20 безпілотників на 17 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях.