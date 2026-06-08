Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

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Які наслідки удару по хабу Укрпошти у Харкові?

Ігор Смілянський зазначив, що, попри часткове знищення хабу Укрпошти у Харкові, на щастя, ніхто не постраждав унаслідок ворожої атаки.

Команда з ночі вже працює, щоб посилки були доставлені максимально своєчасно, і сьогодні буде доставляння по Харкову,

– сказав гендиректор Укрпошти.

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Він також наголосив, що тим клієнтам, чиї посилки були знищені, Укрпошта обов’язково все компенсує.

Також Смілянський показав, який вигляд має хаб Укрпошти у Харкові після російського обстрілу.

Наслідки російської атаки по хабу Укрпошти у Харкові 8 червня / Відео з телеграм-каналу Ігоря Смілянського

У ДСНС України додали, що удар відбувся у Холодногірському районі Харкова.

"Одне з влучань сталося у складську будівлю поштового відділення. Зруйновані конструкції будівлі, виникла пожежа на площі 1000 квадратних метрів", – зазначили рятувальники.

Пожежа у хабі Укрпошти у Харкові / Фото ДСНС Харківщини

Нагадаємо, 4 червня, ворог повторно за два дні атакував інноваційний термінал "Нової пошти" у Дніпрі. Сам термінал зазнав пошкодження, проте обійшлося без постраждалих.