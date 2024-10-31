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Мільярдер Роман Авдєєв продав бізнес у Росії
Від державних проєктів до соціальних програм: Kyifornia про свою місію в Україні
Для українських водіїв ввели зміни: які вимоги запровадила Польща
ЄС розслідує дотримання вимог онлайн-платформою Temu
Китайські санкції вплинули на американського виробника безпілотників для України
Готель "Україна" приватизували: скільки коштів надійшло до бюджету
З 1,5% до 5%: оподаткування зарплат відбуватиметься по-новому
Бізнесу приготуватися: ціни на електроенергію зростуть
США наклали санкції ще проти 400 осіб і компаній через співпрацю з росіянами
30 жовтня
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31 жовт
18:15
Мільярдер Роман Авдєєв продав бізнес у Росії
Російський мільярдер Роман Авдєєв продав останні активи в Росії. Він продав свою 62% частку в концерні "Росіум" структурам іншого мільярдера Сергія Сударікова.
31 жовт
17:38
Від державних проєктів до соціальних програм: Kyifornia про свою місію в Україні
31 жовт
16:38
Для українських водіїв ввели зміни: які вимоги запровадила Польща
Демотивація vs "заряд": як давати працівникам зворотний зв'язок
ЄС розслідує дотримання вимог онлайн-платформою Temu
Китайські санкції вплинули на американського виробника безпілотників для України
Готель "Україна" приватизували: скільки коштів надійшло до бюджету
З 1,5% до 5%: оподаткування зарплат відбуватиметься по-новому
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Від державних проєктів до соціальних програм: Kyifornia про свою місію в Україні
Актуальні новини
Мільярдер Роман Авдєєв продав бізнес у Росії
Від державних проєктів до соціальних програм: Kyifornia про свою місію в Україні
Для українських водіїв ввели зміни: які вимоги запровадила Польща
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Хаос-менеджмент: що робити, коли "все пішло не так"
Демотивація vs "заряд": як давати працівникам зворотний зв'язок
Автономія працівників: чому тренд важливий і як провести "червоні лінії"
Цитати на кожен день які мотивуватимуть вас на нові звершення
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