У яких країнах найбільше бізнесменів?
Дослідження OnDeck показало, що світовими лідерами за кількістю підприємців на душу населення стали зовсім не найбільші економіки світу. У лідери вирвалися країни, які зробили ставку на цифровізацію, прості податки та комфортні умови для запуску власної справи.
Дивіться також Скільки коштує відкрити франшизу McDonald's і чи можна зробити це в Україні
Аналітики використали дані LinkedIn та підрахували кількість засновників бізнесу на кожні 10 тисяч працівників у різних країнах світу. Саме цей показник дозволив оцінити, де підприємництво є найбільш поширеним серед населення.
Перше місце у рейтингу посіла Естонія (218,6), де діють спеціальні молодіжні заохочувальні програми. Важливу роль відіграє й фінансова доступність запуску власної справи – у середньому це лише 1% валового національного доходу на душу населення, порівняно з 19,8% у світі.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Здається, підприємницький дух є невіддільною частиною менталітету найменшої з Балтійських країн. Після розпаду СРСР на початку 90-х років, коли Естонія залишилася без природних ресурсів і великих промислових підприємств, вона "була змушена стати підприємницькою",
– пишуть дослідники.
Друге місце посів Ізраїль (зі 167,5 бізнесменами на 10 тисяч осіб населення), третє – Вірменія (156,3), четверте – Грузія (133,3), а п'яте – Фінляндія (130,8). Також до десятки лідерів увійшли: Англія (122,4), Литва (112,9), Швейцарія (108,3), Кіпр і Словенія (по 107,3).
Чи справді місце настільки важливе?
Тож на те, чи наважиться людина відкрити власну справу, впливають не лише особисті амбіції чи гроші, а й середовище, у якому вона живе. Адже в місцях із великою кількістю підприємців простіше знаходити партнерів, інвесторів та однодумців.
Водночас розвиток інтернету частково стирає ці межі. Тепер шукати менторів, знання чи ділові зв'язки можна практично з будь-якої точки світу, пише Entrepreneur.
Один зі способів налагодити міцні стосунки – щотижня виділяти час, щоб зосередитися саме на допомозі іншим. Наприклад, можна пообідати з підприємцем, який зв'язався з вами через LinkedIn, або взяти участь у заході, організованому кимось із ваших знайомих.
Раніше 24 Канал розповідав про найкращі країни для початку бізнесу, що приваблюють низькими бар'єрами старту, політичною стабільністю, якістю цифрової інфраструктури тощо. Окрім вищезгаданої Естонії в списку опинилися ОАЕ, Сінгапур, США, Велика Британія, Канада та Нідерланди.
За даними аналізу Startup Genome, світова стартап-економіка зараз переживає одну з найбільших трансформацій за останні роки. Якщо країни Азії та Африки дедалі активніше нарощують підприємницьку активність, то частина європейських держав, навпаки, починає втрачати позиції.