Скільки коштує франшиза McDonald's?
Оскільки загальна вартість відкриття закладу відрізняється залежно від локації та формату, мінімальний початковий внесок також може змінюватися. Деталі розповіли на сайті компанії.
Наприклад, у США для розгляду кандидатури на франшизу компанія зазвичай вимагає щонайменше 750 тисяч доларів – у вигляді власних коштів, які не є запозиченими.
Зокрема, підприємець має сплатити ліцензійний внесок у 45 тисяч доларів за право працювати під брендом протягом 20 років.
Додаткові 100 тисяч доларів знадобляться на оборотний капітал ресторану. Також окрім стартового внеску франчайзі щомісяця сплачує роялті, тобто 4 – 5% від виторгу.
Чи можна відкрити франшизу в Україні?
Раніше в інтерв'ю RAU місцевий директор з розвитку McDonald's Віталій Стефурак розповів, що український ринок є унікальним, адже всіма ресторанами компанія управляє напряму.
Щоправда, відсутність франчайзингової моделі обмежує потенціал розвитку мережі, зокрема швидкість відкриття нових закладів.
Чи з'явиться у McDonald's в Україні франчайзинг – це радше питання часу, адже франчайзинг це глобальна бізнес-модель нашої компанії. Однак поки триває війна, про це говорити недоцільно,
– пояснив директор.
З 15 квітня в ресторанах запустили кампанію "Пограбування світового меню", тож українці також зможуть скуштувати різноманітні страви, що вже стали популярними в інших країнах.
Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році McDonald's закрив свої двері для відвідувачів майже по всій Україні. Однак уже 27 березня заклад нарешті знову запрацював у Миколаєві.