Скільки коштує франшиза McDonald's?

Оскільки загальна вартість відкриття закладу відрізняється залежно від локації та формату, мінімальний початковий внесок також може змінюватися. Деталі розповіли на сайті компанії.

Дивіться також McDonald's у Буковелі: як не пропустити відкриття у 2026 році

Наприклад, у США для розгляду кандидатури на франшизу компанія зазвичай вимагає щонайменше 750 тисяч доларів – у вигляді власних коштів, які не є запозиченими.

Зокрема, підприємець має сплатити ліцензійний внесок у 45 тисяч доларів за право працювати під брендом протягом 20 років.

Додаткові 100 тисяч доларів знадобляться на оборотний капітал ресторану. Також окрім стартового внеску франчайзі щомісяця сплачує роялті, тобто 4 – 5% від виторгу.

Чи можна відкрити франшизу в Україні?

Раніше в інтерв'ю RAU місцевий директор з розвитку McDonald's Віталій Стефурак розповів, що український ринок є унікальним, адже всіма ресторанами компанія управляє напряму.

Щоправда, відсутність франчайзингової моделі обмежує потенціал розвитку мережі, зокрема швидкість відкриття нових закладів.

Чи з'явиться у McDonald's в Україні франчайзинг – це радше питання часу, адже франчайзинг це глобальна бізнес-модель нашої компанії. Однак поки триває війна, про це говорити недоцільно,

– пояснив директор.

Інші новини про McDonald's в Україні: