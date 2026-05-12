В чому особливість нового McDonald's в Києві?

Новий ресторан розташований на лівому березі Києва – поруч із озером Сонячне. Заклад займає площу 480 квадратних метрів і розрахований на понад 280 посадкових місць, пише NV.

Головною особливістю нового закладу став сталий дизайн та використання перероблених матеріалів. Для оформлення інтер’єру використали:

перероблений пластик;

текстиль;

деревину;

кавові відходи.

Також під час монтажу елементів інтер’єру компанія майже не використовувала клей. Натомість застосували механічні кріплення, які дозволяють легко демонтувати меблі та конструкції для ремонту або повторної переробки.

Новий McDonald's у Києві / фото NV

У McDonald’s пояснюють, що це частина глобальної стратегії компанії щодо захисту довкілля та розвитку циркулярної економіки:

Інтер’єр нового закладу оформили у яскравій сонячній стилістиці.

У залі встановили декоративне освітлення, яке імітує сонячні промені. Також однією з особливостей стали розсувні двері біля бокового входу, які мають зробити простір більш доступним та зручним для гостей.

Заклад обладнали генератором, тому він може працювати навіть під час відключень світла.

Також ресторан працює за посиленими правилами безпеки. Під час повітряної тривоги заклад тимчасово зачиняється, а працівники та відвідувачі переходять до укриття. Ресторан працює:

зала – з 6:00 до 23:00;

МакДрайв – з 5:00 до 23:00;

доставка – з 7:00 до 23:00.

Що це означає?

Із відкриттям нового McDonald’s мережа створила близько 100 нових робочих місць у Києві. Відкриття нового "зеленого" McDonald’s демонструє, що великі міжнародні мережі продовжують інвестувати в Україну навіть під час війни. Крім розвитку мережі ресторанів, компанія також робить ставку на екологічні стандарти, енергоефективність та сучасні принципи переробки матеріалів.

Зауважте! Новий McDonald’s у Києві став не лише черговим рестораном мережі, а й прикладом того, як міжнародний бізнес поєднує розвиток, екологічні стандарти та адаптацію до українських реалій воєнного часу. Заклад із переробленими матеріалами, генератором та сучасним дизайном показує, що навіть під час війни великі компанії продовжують вкладати кошти у розвиток українського ринку.

Як розпочалася історія McDonald's?

Розпочалась історія McDonald's, ще в 1940 році. Заклад був відкритий братами Діком і Маком Макдоналдами, пише 24 Канал.

Основні дати в історії McDonald's:

концепція швидкого харчування була сформована у 1948 році;

у 1954 році Рей Крок став ексклюзивним агентом із франчайзингу (він викупив це право);

15 квітня 1955 року Крок відкрив перший ресторан McDonald's за франшизою в місті Дес-Плейнс (штат Іллінойс);

за франшизою в місті Дес-Плейнс (штат Іллінойс); станом на 1959 рік, Крок відкрив більш як 100 ресторанів;

у 1961 році Крок придбав права на торгову марку McDonald's;

у 1962 році було затверджено логотип McDonald's у вигляді 2 арок, які утворюють "М";

у 1963 році почали використовувати легендарного клоуна McDonald's – Рональда Макдональда;

у 1975 році McDonald's відкрив перший макдрайв.

Яка ситуація з відкриттями й закриттями ресторанів в Україні?

За кілька місяців у столиці згорнули роботу близько 13 – 14% закладів усього ресторанну ринку. Про це розповіла експертка Ольга Насонова, пише "РБК-Україна".

Водночас, за її словами, це не повний обвал індустрії, а радше точковий удар – найбільше постраждали найдрібніші гравці:

Близько 75% усіх закриттів – це маленькі кав’ярні, пекарні, точки швидкої їжі та шаурми. Великі ресторани пережили цей період значно легше і масово не зникали.

Ще один тривожний сигнал – різке збільшення кількості готових бізнесів, які виставляють на продаж. Це означає, що частина власників просто не бачить сенсу продовжувати роботу.

Серед головних причин – витрати на електроенергію та виживання під час складної зими. Через перебої зі світлом підприємцям доводилося вкладатися у генератори, і навіть маленькі точки витрачали десятки тисяч гривень лише на резервне живлення. Для багатьох це стало критичною точкою.

Ситуацію додатково ускладнили й інші фактори:

активний демонтаж МАФів у столиці;

перенасичення ринку кав’ярнями;

зниження платоспроможності клієнтів;

відтік населення;

вплив мобілізації на потік відвідувачів.

Окремим фактором став перегляд споживачами витрат. Кава "на ходу" за 80-90 гривень дедалі частіше програє більш комфортному формату або взагалі потрапляє під економію,

– каже експертка.

Чому підприємцям зараз важко адаптуватися?

Для 24 Каналу експертка з клієнтського напрямку Анастасія Ямелинець розповіла, що закриття бізнесу відбувається переважно через накопичення різних змін.

Експертка говорить про суттєве зростання фінансового навантаження, як-от витрати на логістику, оренду, персонал, енергоносії тощо. Крім того, помітно змінилася споживча поведінка.

Наприклад, за даними маркетингової компанії Kantar, покупки стають більш раціональними: люди частіше порівнюють альтернативи, знижують частоту покупок і чутливіше реагують на ціну.

Анастасія Ямелинець Клієнт-партнерка в Kantar Бізнеси, які не встигають адаптуватися до цих змін або продовжують працювати за моделлю "як раніше" і не підкріплюють свої рішення актуальними даними, швидко втрачають стійкість.

І враховуючи ситуацію в країні, одним із головних чинників для закриття є воєнні ризики. Бізнес може страждати від перебоїв у роботі, міграції клієнтів, нестабільності постачання.

