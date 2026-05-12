В чем особенность нового McDonald's в Киеве?

Новый ресторан расположен на левом берегу Киева – рядом с озером Солнечное. Заведение занимает площадь 480 квадратных метров и рассчитано на более 280 посадочных мест, пишет NV.

Смотрите также Туристы летят сюда, чтобы увидеть тот самый МакДональдз с видом на океан

Главной особенностью нового заведения стал устойчивый дизайн и использование переработанных материалов. Для оформления интерьера использовали:

  • переработанный пластик;
  • текстиль;
  • древесину;
  • кофейные отходы.

Также при монтаже элементов интерьера компания почти не использовала клей. Зато применили механические крепления, которые позволяют легко демонтировать мебель и конструкции для ремонта или повторной переработки.

Новый McDonald's в Киеве / фото NV

Новый McDonald's в Киеве / фото NV

Новый McDonald's в Киеве / фото NV

В McDonald's объясняют, что это часть глобальной стратегии компании по защите окружающей среды и развития циркулярной экономики:

  • Интерьер нового заведения оформили в яркой солнечной стилистике.
  • В зале установили декоративное освещение, которое имитирует солнечные лучи. Также одной из особенностей стали раздвижные двери у бокового входа, которые должны сделать пространство более доступным и удобным для гостей.

Заведение оборудовали генератором, поэтому он может работать даже во время отключений света.

Также ресторан работает по усиленным правилам безопасности. Во время воздушной тревоги заведение временно закрывается, а работники и посетители переходят в укрытие. Ресторан работает:

  • зал – с 6:00 до 23:00;
  • МакДрайв – с 5:00 до 23:00;
  • доставка – с 7:00 до 23:00.

Что это значит?

  1. С открытием нового McDonald's сеть создала около 100 новых рабочих мест в Киеве.
  2. Открытие нового "зеленого" McDonald's демонстрирует, что крупные международные сети продолжают инвестировать в Украину даже во время войны.
  3. Кроме развития сети ресторанов, компания также делает ставку на экологические стандарты, энергоэффективность и современные принципы переработки материалов.

Обратите внимание! Новый McDonald's в Киеве стал не только очередным рестораном сети, но и примером того, как международный бизнес сочетает развитие, экологические стандарты и адаптацию к украинским реалиям военного времени. Заведение с переработанными материалами, генератором и современным дизайном показывает, что даже во время войны крупные компании продолжают вкладывать средства в развитие украинского рынка.

Как началась история McDonald's?

Началась история McDonald's, еще в 1940 году. Заведение было открыто братьями Диком и Маком Макдоналдами, пишет 24 Канал.

Основные даты в истории McDonald's:

  • концепция быстрого питания была сформирована в 1948 году;
  • в 1954 году Рэй Крок стал эксклюзивным агентом по франчайзингу (он выкупил это право);
  • 15 апреля 1955 года Крок открыл первый ресторан McDonald's по франшизе в городе Дес-Плейнс (штат Иллинойс);
  • по состоянию на 1959 год, Крок открыл более 100 ресторанов;
  • в 1961 году Крок приобрел права на торговую марку McDonald's;
  • в 1962 году был утвержден логотип McDonald's в виде 2 арок, которые образуют "М";
  • в 1963 году начали использовать легендарного клоуна McDonald's – Рональда Макдональда;
  • в 1975 году McDonald's открыл первый макдрайв.

Какова ситуация с открытиями и закрытиями ресторанов в Украине?

За несколько месяцев в столице свернули работу около 13 – 14% заведений всего ресторанного рынка. Об этом рассказала эксперт Ольга Насонова, пишет "РБК-Украина".

В то же время, по ее словам, это не полный обвал индустрии, а скорее точечный удар – больше всего пострадали мелкие игроки:

  1. Около 75% всех закрытий – это маленькие кафе, пекарни, точки быстрой еды и шаурмы.
  2. Крупные рестораны пережили этот период значительно легче и массово не исчезали.

Еще один тревожный сигнал – резкое увеличение количества готовых бизнесов, которые выставляют на продажу. Это означает, что часть владельцев просто не видит смысла продолжать работу.

Среди главных причин – расходы на электроэнергию и выживание во время сложной зимы. Из-за перебоев со светом предпринимателям приходилось вкладываться в генераторы, и даже маленькие точки тратили десятки тысяч гривен только на резервное питание. Для многих это стало критической точкой.

Ситуацию дополнительно осложнили и другие факторы:

  • активный демонтаж МАФов в столице;
  • перенасыщение рынка кофейнями;
  • снижение платежеспособности клиентов;
  • отток населения;
  • влияние мобилизации на поток посетителей.

Отдельным фактором стал пересмотр потребителями расходов. Кофе "на ходу" за 80-90 гривен все чаще проигрывает более комфортному формату или вообще попадает под экономию,
– говорит эксперт.

Почему предпринимателям сейчас трудно адаптироваться?

Для 24 Канала эксперт по клиентскому направлению Анастасия Ямелинец рассказала, что закрытие бизнеса происходит преимущественно из-за накопления различных изменений.

Эксперт говорит о существенном росте финансовой нагрузки, например расходы на логистику, аренду, персонал, энергоносители и тому подобное. Кроме того, заметно изменилось потребительское поведение.

Например, по данным маркетинговой компании Kantar, покупки становятся более рациональными: люди чаще сравнивают альтернативы, снижают частоту покупок и чувствительнее реагируют на цену.

Анастасия Ямелинец

Клиент-партнер в Kantar

Бизнесы, которые не успевают адаптироваться к этим изменениям или продолжают работать по модели "как раньше" и не подкрепляют свои решения актуальными данными, быстро теряют устойчивость.

И учитывая ситуацию в стране, одним из главных факторов для закрытия являются военные риски. Бизнес может страдать от перебоев в работе, миграции клиентов, нестабильности поставок.

Новости McDonald's

  • В 2026 году появится новый McDonald's в Буковеле, строительство которого начали 20 ноября. Проект реализует ООО "Буковель", что управляет строительством и контролирует процесс от создания бренда до инфраструктурных решений, с целью привлечения туристов на курорт.

  • McDonald's в Украине запустил "мировое меню" из 13 блюд из 8 стран, которое будет доступно до 24 июня этого года. В меню включены разнообразные блюда, такие как бургеры, роллы, снеки, соусы, десерты и напитки из Канады, Кипра, Японии, Сингапура, Хорватии, Китая, Индонезии и Маврикия с ценами от 20 до 297 гривен.