В чем особенность нового McDonald's в Киеве?
Новый ресторан расположен на левом берегу Киева – рядом с озером Солнечное. Заведение занимает площадь 480 квадратных метров и рассчитано на более 280 посадочных мест, пишет NV.
Главной особенностью нового заведения стал устойчивый дизайн и использование переработанных материалов. Для оформления интерьера использовали:
- переработанный пластик;
- текстиль;
- древесину;
- кофейные отходы.
Также при монтаже элементов интерьера компания почти не использовала клей. Зато применили механические крепления, которые позволяют легко демонтировать мебель и конструкции для ремонта или повторной переработки.
Новый McDonald's в Киеве / фото NV
В McDonald's объясняют, что это часть глобальной стратегии компании по защите окружающей среды и развития циркулярной экономики:
- Интерьер нового заведения оформили в яркой солнечной стилистике.
- В зале установили декоративное освещение, которое имитирует солнечные лучи. Также одной из особенностей стали раздвижные двери у бокового входа, которые должны сделать пространство более доступным и удобным для гостей.
Заведение оборудовали генератором, поэтому он может работать даже во время отключений света.
Также ресторан работает по усиленным правилам безопасности. Во время воздушной тревоги заведение временно закрывается, а работники и посетители переходят в укрытие. Ресторан работает:
- зал – с 6:00 до 23:00;
- МакДрайв – с 5:00 до 23:00;
- доставка – с 7:00 до 23:00.
Что это значит?
- С открытием нового McDonald's сеть создала около 100 новых рабочих мест в Киеве.
- Открытие нового "зеленого" McDonald's демонстрирует, что крупные международные сети продолжают инвестировать в Украину даже во время войны.
- Кроме развития сети ресторанов, компания также делает ставку на экологические стандарты, энергоэффективность и современные принципы переработки материалов.
Обратите внимание! Новый McDonald's в Киеве стал не только очередным рестораном сети, но и примером того, как международный бизнес сочетает развитие, экологические стандарты и адаптацию к украинским реалиям военного времени. Заведение с переработанными материалами, генератором и современным дизайном показывает, что даже во время войны крупные компании продолжают вкладывать средства в развитие украинского рынка.
Как началась история McDonald's?
Началась история McDonald's, еще в 1940 году. Заведение было открыто братьями Диком и Маком Макдоналдами, пишет 24 Канал.
Основные даты в истории McDonald's:
- концепция быстрого питания была сформирована в 1948 году;
- в 1954 году Рэй Крок стал эксклюзивным агентом по франчайзингу (он выкупил это право);
- 15 апреля 1955 года Крок открыл первый ресторан McDonald's по франшизе в городе Дес-Плейнс (штат Иллинойс);
- по состоянию на 1959 год, Крок открыл более 100 ресторанов;
- в 1961 году Крок приобрел права на торговую марку McDonald's;
- в 1962 году был утвержден логотип McDonald's в виде 2 арок, которые образуют "М";
- в 1963 году начали использовать легендарного клоуна McDonald's – Рональда Макдональда;
- в 1975 году McDonald's открыл первый макдрайв.
Какова ситуация с открытиями и закрытиями ресторанов в Украине?
За несколько месяцев в столице свернули работу около 13 – 14% заведений всего ресторанного рынка. Об этом рассказала эксперт Ольга Насонова, пишет "РБК-Украина".
В то же время, по ее словам, это не полный обвал индустрии, а скорее точечный удар – больше всего пострадали мелкие игроки:
- Около 75% всех закрытий – это маленькие кафе, пекарни, точки быстрой еды и шаурмы.
- Крупные рестораны пережили этот период значительно легче и массово не исчезали.
Еще один тревожный сигнал – резкое увеличение количества готовых бизнесов, которые выставляют на продажу. Это означает, что часть владельцев просто не видит смысла продолжать работу.
Среди главных причин – расходы на электроэнергию и выживание во время сложной зимы. Из-за перебоев со светом предпринимателям приходилось вкладываться в генераторы, и даже маленькие точки тратили десятки тысяч гривен только на резервное питание. Для многих это стало критической точкой.
Ситуацию дополнительно осложнили и другие факторы:
- активный демонтаж МАФов в столице;
- перенасыщение рынка кофейнями;
- снижение платежеспособности клиентов;
- отток населения;
- влияние мобилизации на поток посетителей.
Отдельным фактором стал пересмотр потребителями расходов. Кофе "на ходу" за 80-90 гривен все чаще проигрывает более комфортному формату или вообще попадает под экономию,
– говорит эксперт.
Почему предпринимателям сейчас трудно адаптироваться?
Для 24 Канала эксперт по клиентскому направлению Анастасия Ямелинец рассказала, что закрытие бизнеса происходит преимущественно из-за накопления различных изменений.
Эксперт говорит о существенном росте финансовой нагрузки, например расходы на логистику, аренду, персонал, энергоносители и тому подобное. Кроме того, заметно изменилось потребительское поведение.
Например, по данным маркетинговой компании Kantar, покупки становятся более рациональными: люди чаще сравнивают альтернативы, снижают частоту покупок и чувствительнее реагируют на цену.
Бизнесы, которые не успевают адаптироваться к этим изменениям или продолжают работать по модели "как раньше" и не подкрепляют свои решения актуальными данными, быстро теряют устойчивость.
И учитывая ситуацию в стране, одним из главных факторов для закрытия являются военные риски. Бизнес может страдать от перебоев в работе, миграции клиентов, нестабильности поставок.
Новости McDonald's
В 2026 году появится новый McDonald's в Буковеле, строительство которого начали 20 ноября. Проект реализует ООО "Буковель", что управляет строительством и контролирует процесс от создания бренда до инфраструктурных решений, с целью привлечения туристов на курорт.
McDonald's в Украине запустил "мировое меню" из 13 блюд из 8 стран, которое будет доступно до 24 июня этого года. В меню включены разнообразные блюда, такие как бургеры, роллы, снеки, соусы, десерты и напитки из Канады, Кипра, Японии, Сингапура, Хорватии, Китая, Индонезии и Маврикия с ценами от 20 до 297 гривен.