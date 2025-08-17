Как началась история McDonald's?

Началась история McDonald's, еще в 1940 году. Заведение было открыто братьями Диком и Маком Макдоналдами, пишет 24 Канал.

Обратите внимание! Первый ресторан McDonald's был открыт в Калифорнии.

Основные даты в истории McDonald's:

концепция быстрого питания была сформирована в 1948 году;

в 1954 году Рэй Крок стал эксклюзивным агентом по франчайзингу (он выкупил это право);

15 апреля 1955 года Крок открыл первый ресторан McDonald's по франшизе в городе Дес-Плейнс (штат Иллинойс);

по франшизе в городе Дес-Плейнс (штат Иллинойс); по состоянию на 1959 год, Крок открыл более 100 ресторанов;

в 1961 году Крок приобрел права на торговую марку McDonald's;

в 1962 году был утвержден логотип McDonald's в виде 2 арок, которые образуют "М";

в 1963 году начали использовать легендарного клоуна McDonald's – Рональда Макдональда;

в 1975 году McDonald's открыл первый макдрайв.

Какие главные принципы работы компании McDonald's?

Рэй Крок смог усовершенствовать инновационную модель заведений питания, которую внедрили братья Макдоналды.Стандарты этой компании работают до настоящего времени. Среди них стоит выделить: