Как можно заработать через TikTok?

Сейчас есть партнерские программы, которые можно подключить, чтобы ваши видео в TikTok монетизировались. Нужно отметить, что эта оплата довольно небольшая, пишет 24 Канал.

Напомним! Ранее мы рассказывали, какие партнерские программы можно подключить, чтобы монетизировать контент в TikTok.

Как еще можно получать деньги через TikTok:

Реклама

Многие бренды с удовольствием рекламируют свои товары через блогеров в TikTok. Эта реклама может быть как прямая, так и нативная.

Обратите внимание! Необязательно иметь большую аудиторию, дабы делать рекламу. Главное, чтобы зрители были заинтересованы в вашем контенте. В последние годы, наоборот, считается, что лучше работает реклама именно у микроблоггеров.

Прямые трансляции

TikTok позволяет авторам вести прямые трансляции и так зарабатывать. В таком случае доход можно получить через подарки, которые присылает аудитория.

Продажа собственного продукта

Блогер может реализовывать собственный продукт и с этого получать значительный доход. Необязательно, чтобы это были вещи. Можно продавать и знания, например, в виде инфопродуктов.

Заметьте! Зарабатывать через TikTok можно, создавая контент для других.