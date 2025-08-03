Сколько TikTok платит за миллион просмотров?
Сам TikTok не платит авторам контента. Однако есть специальные платформы, которые позволяют заработать в этой соцсети, пишет 24 Канал.
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Чтобы зарабатывать в TikTok нужно подключиться к одной из систем:
- Creator Fund
Эта платформа "платит" от 0,02 до 0,04 долларов за 1 тысячу просмотров. То есть, за миллион выйдет от 20 до 40 долларов.
Чтобы получать средства через Creator Fund, необходимо:
- быть совершеннолетним;
- иметь за месяц более 100 тысяч просмотров;
- иметь аккаунт на более чем 10 тысяч подписчиков.
Обратите внимание! Жители Украины сейчас не могут подключиться к Creator Fund. Она доступна только для США, Великобритании, Италии, Германии, Франции.
- Creator Rewards Program
Creator Rewards Program предлагает авторам от 0,40 до 1 доллара за 1 тысячу просмотров. За миллион это будет ориентировочно – 400 – 1000 долларов.
В то же время Creator Rewards Program более требовательная система. Учитываются только полные просмотры, когда пользователи не пролистывали ролик.
Заметьте! Конечная сумма монетизации зависит от региона проживания автора. Также роль играет уровень взаимодействия с видео.