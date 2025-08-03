Скільки TikTok платить за мільйон переглядів?

Сам TikTok не платить авторам контенту. Проте є спеціальні платформи, які дозволяють заробити у цій соцмережі, пише 24 Канал.

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Аби заробляти у TikTok потрібно під'єднатися до однієї з систем:

Creator Fund

Ця платформа "платить" від 0,02 до 0,04 доларів за 1 тисячу переглядів. Тобто, за мільйон вийде від 20 до 40 доларів.

Аби отримувати кошти через Creator Fund необхідно:

бути повнолітнім;

мати за місяць понад 100 тисяч переглядів;

мати акаунт на більш як 10 тисяч підписників.

Зауважте! Мешканці України зараз не можуть підключитися до Creator Fund. Вона доступна лише для США, Великої Британії, Італії, Німеччини, Франції.

Creator Rewards Program

Creator Rewards Program пропонує авторам від 0,40 до 1 долара за 1 тисячу переглядів. За мільйон це буде орієнтовно – 400 – 1000 доларів.

Водночас Creator Rewards Program більш вимоглива система. Враховуються лише повні перегляди, коли користувачі не перегортували ролик.

Зверніть увагу! Кінцева сума монетизації залежить від регіону проживання автора. Також роль грає рівень взаємодії з відео.