Яким був перший бізнес українського мільйонера?

Відомо, що Олексій Алчевський народився у Сумах в 1835 році. Він не закінчив жодного вищого закладу освіти й не був багатієм, але попри це зумів відкривати підприємства, банки, школи та церкви, передає 24 Канал з посиланням на видання "Точка сходу".

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Першою справою Олексія стала торгівля, а саме продаж чаю. Більш серйозні справи почалися після скасування кріпацтва та впровадження нової земельної реформи.

Тоді Алчевський взяв позику в банку й відкрив кредитні установи в Російські імперії, такі як Харківський торговий банк, а згодом Харківський земельний банк.

Цікаво! Родина Алчевського є однією із перших родин слобідського козацтва. Прадід Олексія був чумаком, а батько був дрібним купцем та старостою місцевої церкви.

Як Алчевський подався у металургію та розбудував Донбас?

Після того, як Олексій Алчевський створив банки, він звернув увагу на корисні копалини Донбасу. Все почалося з пошуку кам'яного вугілля у Бахмутському та Слов'яносербському повітах й розбудові підприємств. Саме це стало вершиною його бізнес-кар'єри, що знаменувала Алчевського "залізною короною" українського Донбасу.

У 1879 році Алчевський заснував "Олексіївське гірничопромислове товариство", що видобувало та постачало вугілля та твердопаливний кокс металургам. Це сприяло розбудові інфраструктури Донецького басейну.

У 1885 році мільйонер запустив "Донецько-Юр'ївське металургійне товариство" в Алчевську, що було прозваним "чорним серцем" України.

У 1897 році бізнесмен разом із бельгійським промисловцем відкрили завод "Providence russe" у Маріуполі.

А у 1898 році – гірничопромислове товариство поблизу Кривого Рогу та Керчі.

Сім'я Алчевського мала вплив і на українську освіту, адже дружина Олексія організувала першу в усій Російській імперії недільну школу для жінок, ученицями якої були колишні кріпачки.

А сам Алчевський відкрив Харківське комерційне та Катеринославське гірниче училища. Крім того, створив сільськогосподарський інститут.

Зауважте! На початку 20 століття імперія Алчевського почала розсипатися через фінансову кризу та конкурентів з Росії, а саме братів Рябушинських. Попри боротьбу за свій бізнес, Алчевський за таємничих подій раптово помирає, а його підприємства переходить до Російської імперії та братів Рябушинських.