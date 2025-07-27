Як Білл Гейтс став успішним?

Свою першу програму Білл Гейтс написав ще в школі. Майбутній мільярдер навчався тоді у 8 класі, і йому було лише 13 років, розповідає 24 Канал.

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У 1975 році, разом із другом Полом Алленом, Гейтс заснував компанію Microsoft. Їхньою метою було зробити комп’ютери доступними для всіх – і саме ця ідея змінила світ.

Успіх до Гейтса прийшов за 5 років, коли Microsoft уклала угоду з IBM.

Бізнесмен продав операційну систему MS-DOS, яку компанія згодом ліцензувала іншим виробникам комп’ютерів.

А до середини 1980-х років вже розробили Windows – операційну систему, без якої важко уявити офіс 90-х чи 2000-х років і яка стала прикладом для наслідування.

Такі продукти компанії, як Windows, Microsoft Office, Internet Explorer стали революційними віхами у розвитку цифрових технологій і змінили спосіб, у який мільйони людей у всьому світі працюють, навчаються та спілкуються.

Важливо! Втім Гейтс не був просто керівником компанії, а створив цілу бізнес-модель, яка дозволила Microsoft стати монополістом, а його самого зробила наймолодшим мільярдером у світі у 1987 році. Йому тоді було лише 32 роки.

Скільки Гейтс витрачає на благодійність?

Досягнувши успіху в бізнесі, Гейтс переключився на благодійність. Він відійшов від операційного керівництва Microsoft і у 2000 році разом із тодішньою дружиною Меліндою створив фонд Bill & Melinda Gates Foundation, який і сьогодні є одним із найбільших приватних благодійних фондів у світі.

Щороку фонд інвестує мільярди доларів у такі напрямки:

Охорона здоров’я. Фонд фінансує програми з вакцинації, боротьбу з малярією, поліомієлітом, туберкульозом, а також розвиток медичних технологій у країнах, що розвиваються.

Глобальна освіта. Підтримує освітні ініціативи, особливо для дівчат у бідних регіонах світу. Гейтси прагнуть забезпечити рівний доступ до знань незалежно від місця народження.

Агроінновації та боротьба з голодом. Інвестує у нові методи вирощування сільгосппродукції, адаптовані до змін клімату.

Кліматична стабільність. Гейтс активно підтримує розвиток чистої енергетики та інновацій, які можуть знизити викиди CO₂.

У 2024 році фонд запланував довести щорічні видатки на різноманітні програми до 9 мільярдів доларів до 2026 року.

Варто знати! Сам же Гейтс пообіцяв пожертвувати більшу частину своїх статків на благодійність і навіть організував разом з Уорреном Баффетом кампанію, яка мала заохотити інших багатіїв роздати свої мільярди ще за їхнього життя.