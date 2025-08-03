Каким был первый бизнес украинского миллионера?

Известно, что Алексей Алчевский родился в Сумах в 1835 году. Он не закончил ни одного высшего учебного заведения и не был богачом, но несмотря на это сумел открывать предприятия, банки, школы и церкви, передает 24 Канал со ссылкой на издание "Точка востока".

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Первым делом Алексея стала торговля, а именно продажа чая. Более серьезные дела начались после отмены крепостного права и внедрения новой земельной реформы.

Тогда Алчевский взял кредит в банке и открыл кредитные учреждения в Российской империи, такие как Харьковский торговый банк, а впоследствии Харьковский земельный банк.

Интересно! Семья Алчевского является одной из первых семей слободского казачества. Прадед Алексея был чумаком, а отец был мелким купцом и старостой местной церкви.

Как Алчевский подался в металлургию и построил Донбасс?

После того, как Алексей Алчевский создал банки, он обратил внимание на полезные ископаемые Донбасса. Все началось с поиска каменного угля в Бахмутском и Славяносербском уездах и развития предприятий. Именно это стало вершиной его бизнес-карьеры, знаменовавшей Алчевского "железной короной" украинского Донбасса.

В 1879 году Алчевский основал "Алексеевское горнопромышленное общество", которое добывало и поставляло уголь и твердотопливный кокс металлургам. Это способствовало развитию инфраструктуры Донецкого бассейна.

В 1885 году миллионер запустил "Донецко-Юрьевское металлургическое общество" в Алчевске, что было прозванным "черным сердцем" Украины.

В 1897 году бизнесмен вместе с бельгийским промышленником открыли завод "Providence russe" в Мариуполе.

А в 1898 году – горнопромышленное общество вблизи Кривого Рога и Керчи.

Семья Алчевского имела влияние и на украинское образование, ведь жена Алексея организовала первую во всей Российской империи воскресную школу для женщин, ученицами которой были бывшие крепостные крестьянки.

А сам Алчевский открыл Харьковское коммерческое и Екатеринославское горное училища. Кроме того, создал сельскохозяйственный институт.

Заметьте! В начале 20 века империя Алчевского начала рассыпаться из-за финансового кризиса и конкурентов из России, а именно братьев Рябушинских. Несмотря на борьбу за свой бизнес, Алчевский при таинственных событиях внезапно умирает, а его предприятия переходит к Российской империи и братьев Рябушинских.