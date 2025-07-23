Недавно президентом Украины был подписан указ о действии решения СНБО о моратории на проверку бизнеса. Однако сам запрет воспринимают двусмысленно: одни считают, что это шанс для уменьшения давления на предпринимателей, а другие – риск новых злоупотреблений со стороны бизнеса.

Дело в том, что без перегрузки ключевых органов, такие как таможня, налоговая, БЭБ, мораторий может только усиливать "серую экономику" в стране. Однако законопроекты по обновлению этих органов годами лежат в Верховной Раде, а конкурс на ключевую должность в БЭБ – заблокирован.

24 Канал рассказывает, что на самом деле означает мораторий на проверку бизнеса для экономики, почему экономисты по-разному реагируют на него и кто может выиграть от введения.

Как принятие моратория повлияет на бизнес?

Экономист Олег Гетман в комментарии 24 Каналу рассказал, что пока указ президента о моратории на проверку бизнеса это скорее совет определенным органам принять изменения для дальнейшего принятия решения, но пока не окончательное введение.

Читайте также Мораторий на проверки бизнеса: как это будет работать и что изменится

В указе президента о моратории, например, в одном из пунктов есть обращение о принятии 5 законопроектов, которые давно лежат в Верховной Раде.

Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Украина Их нужно было уже давно принимать. В то же время есть другие пункты, по которым или уже сделаны соответствующие решения, или в процессе. То есть они не несут никакой дополнительной новизны.

Однако, по мнению Гетмана, термин "мораторий" является довольно вредной историей для экономики. Лучше его превратить в рискоориентированный подход, где в первую очередь нужно обратить внимание на таможню, налоговую и тому подобное.

Мы как аналитический центр имеем много наработок и готовы помочь в этом. Мы уже несколько лет говорим о полной перезагрузке БЭБ и полной перезагрузке таможни. Вот это основа основ, ведь ничего не будет качественно работать, если не перезагрузить эти три коррупционные органы,

– добавляет экономист.

Обратите внимание! По словам Гетмана, сейчас конкурс на директора БЭБ заблокирован, конкурс по таможне затянут, а по налоговой – не дошло даже до принятия законопроекта.

В то же время экономист Иван Ус в разговоре с 24 Каналом называет такие действия по утверждению моратория на проверку бизнеса борьбой "либералов – консерваторов".

Иван Ус Кандидат экономических наук, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований С приходом нового правительства Юлии Свириденко, госпожа премьер-министр начинает действия, которые дают сигнал о том, чего ожидать от нее. Идея введения моратория является именно тем сигналом, то есть давление на бизнес при премьерстве Свириденко будет уменьшен.

Для того, чтобы дать идеологию своему премьерству, Юлия Свириденко сейчас лоббирует идею по уменьшению проверок бизнеса, как это было в начале полномасштабной войны, добавляет Ус.

Поддерживает ли украинский бизнес решение?

Член Украинского совета бизнеса Михаил Непран для 24 Канала рассказал, что идея введения моратория на проверку бизнеса является хорошим сигналом.

По словам Непрана, еще раньше Торгово-промышленная палата предлагала изменения по проверкам, например, установление критериев, по которым налоговая осуществляет визит. Например, когда у всех работников минимальная зарплата, или платятся налоги в 2 или 3 раза ниже, чем по отрасли платят другие участники рынка.

Михаил Непран Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты, член Украинского совета бизнеса Поэтому, еще раньше была встреча президента с представителями бизнеса, где обсуждался подобный механизм. На сегодня кроме слов, есть еще и действия. Кроме того, каждый мораторий – это возможность предпринимателям "выдохнуть", особенно, когда за одну ночь или один прилет можно потерять собственное дело.

И в нынешних условиях, когда предпринимателю не предусмотрена какая-то финансовая помощь на поддержку бизнеса в условиях войны, власть пытается сделать более комфортными условия ведения бизнеса именно благодаря ослаблению давления через проверки.

Однако эксперт отмечает, мораторий не решит всех проблем. Немало лет бизнес призывал изменить отношение власти к предпринимательству, построить новую модель. И мораторий только как время, чтобы эту модель выстроить, говорит Непран.

В частности, важно, чтобы мораторий не распространялся на рискованные виды бизнеса, например заправки, торговля алкоголем, табаком, электроникой – там где довольно много "серых" схем.

В то же время стоит отметить и недавнее заявление нового Генпрокурора Украины, который заявил бизнесу, что прокуратура закрыла около 200 тысяч дел, в отношении которых велись расследования более 3 лет и по которым не было ничего найдено. То есть 200 тысяч предпринимателей сейчас могут выдохнуть спокойно. Поэтому немало в этой ситуации в целом может зависеть от позиции генпрокуратуры,

– добавляет Михаил Непран.

Выполнение все этих мероприятий, сочетание изменений, как в налоговой, так и в правоохранительной деятельности, выполнение половины мероприятий, предусмотренных в решении СНБО, по мнению Непрана, может в корне изменить отношения власти и бизнеса.

В Европейской Бизнес Ассоциации на запрос 24 Канала также поддержали мораторий на проверки бизнеса, ведь, по их мнению, он может существенно облегчить ведение бизнеса в условиях военного положения.

Сейчас белый бизнес уже оспаривает более 80% актов проверок налоговой. А споры по налоговым накладным – в 95% случаев решаются в пользу компаний. Поэтому в этом контексте бизнесу может быть немного легче, если уменьшится количество необоснованных претензий к честным компаниям,

– сообщают в ЕБА.

Кроме того, в соответствии с прошлым опытом, когда моратории были внедрены во время пандемии COVID-19 и в начале полномасштабного вторжения, уменьшения поступлений в бюджет не произошло.

В то же время известно, что после проведения проверок некоторого бизнеса были безосновательно открыты уголовные производства. А они, в свою очередь, сразу несут репутационные риски для подрядчиков и партнеров.

Несмотря на поддержку моратория, бизнес считает, что стоит оставить проверки на отдельные категории товаров, в частности для противодействия теневой торговле и нечестной конкуренции.

Кроме того, чтобы мораторий действительно работал, стоит сделать его более эффективным, ведь за последние 10 лет было создано немало похожих механизмов, но эффект от них длился не долго.

Какие недостатки в механизме прекращения проверок?

По словам экономиста Олега Гетмана, когда останавливаются все проверки, это дает время "серому бизнесу" нарабатывать схемы и в дальнейшем "пожирать" добросовестный бизнес.

Проверки должны продолжаться в налоговой, БЭБ и других правоохранительных органах и они должны быть сосредоточены в первую очередь на тех, у кого обнаруживают наибольшие риски,

– объясняет Гетман.

Дело в том же, что в одной из отраслей работает сотня компаний, в 20 компаниях из которых всем сотрудникам платят минимальную зарплату. В то же время другие предприятия в этой области платят 30 – 40 тысяч своим работникам.

Именно такая история, из рассказов Гетмана, есть сейчас на рынке занятости. И здесь очевидно, к каким компаниям нужно идти с проверками, а к каким не нужно.

Важно в этом процессе четко зафиксировать законодательно критерии, согласно которым проверки должны быть направлены на тех, кто имеет чрезвычайно низкие налоговые показатели по НДС, по налогу на прибыль, по зарплатам и ряд других,

– объясняет господин Олег.

Иван Ус замечает, что если взять опыт из предыдущих лет, когда похожие законопроекты по мораториям принимались, впоследствии наступает период, когда государство все же высказывает мнение относительно более тщательной проверки бизнеса.

Кроме того, внешние партнеры могут снова заметить, что нужно проверять бизнес и насколько он не нарушает введенные правила. На сегодня, я считаю, что нас будет ждать такая же история,

– добавляет господин Иван.

Дело в том, что моратории – это возможность для предпринимателей не заботиться о проверках со стороны государства и идти на определенные махинации, нарушая законодательство.

Стоит ожидать "звоночков" извне, то есть от тех, от кого зависит наша экономика, ведь когда вам дают деньги, то в обмен на это вы должны гарантировать возврат этих средств и объяснять, куда они были потрачены, заключает кандидат экономических наук.

Что известно об указе президента относительно моратория?

Президент Владимир Зеленский, по состоянию на 21 июля, ввел в действие решение СНБО относительно моратория на проверку бизнеса государственными органами. Такой запрет распространяется на мониторинг деятельности всех предпринимателей с целью уменьшения давления на предпринимателей.

В то же время есть исключение относительно рисковых теневых отраслей, например сфера подакцизных товаров (продажа и производство алкогольных и табачных изделий).

Как отметил Зеленский во время первого заседания СНБО в обновленном составе, принятие моратория дает основу для внедрения решений ради экономической безопасности, а также по анализу соответствующей практики.

Владимир Зеленский Президент Украины Все то, что должно поддержать сейчас украинский бизнес и сотрудничество партнеров с Украиной, должно быть быстро и обязательно реализовано. Нам нужны ощутимые экономические результаты уже за следующие 6 месяцев.

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, контроль со стороны государства будет точечным, то есть там, где действительно высокие риски. Кроме того, будет цифровизированная система госнадзора, чтобы ручное вмешательство стало невозможным.

Юлия Свириденко Премьер-министр Украины Прокуратура и правоохранительные органы уже проводят аудит открытых дел против предпринимателей. По результатам, 30% этих его производств – уже закрыты.

Как добавила Свириденко, задачей сейчас является убрать искусственные препятствия, блокирующие бизнес, а также не допустить появления новых безосновательных производств.