Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

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Как Зеленский комментирует введение моратория на проверки бизнеса?

Президент Украины рассказал, что под мораторий не попадут только очень рискованные отрасли, как, например, продажа и производство алкогольных и табачных изделий, чтобы в них не было новых "серых" схем.

Государство разработало перечень законодательных изменений и важных мероприятий, чтобы мораторий действительно мог положительно изменить условия для бизнеса. В то же время это решение поможет вести реальный контроль деятельности каждого элемента государственных структур.

По словам Зеленского, систему обеспечения чистоты в работе правоохранителей с экономикой предложил Генеральный прокурор Руслан Кравченко. С ее помощью планируется убрать любые возможности для коррупционных проявлений.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко и наши чиновники должны гарантировать выполнение также программ поддержки украинского производства, украинских рабочих мест, инвестиций в наше государство – это все дает нам возможность обеспечивать армию и устойчивость нашей страны,

– сказал украинский лидер.

Владимир Зеленский отметил, что украинский бизнес – это то, что обеспечивает нормальную жизнь для людей и дает возможность работать при любых условиях. Мораторий сделает ведение бизнеса более предсказуемым.

Напомним, нынешнее заседание СНБО прошло под председательством Владимира Зеленского и было посвящено экономической безопасности Украины. Ответственные службы получили задание способствовать росту экономики страны и направить больше внутренних сил в Украине на ее развитие.