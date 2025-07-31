Що виставляють на продаж?

Раніше цей актив належав Сергію Калашникову, сенатору Ради Федерації Росії. Згодом актив був націоналізований і переданий у державну власність України, повідомляє 24 Канал з посиланням на ФДМУ.

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Об'єкт включає:

56 одиниць нерухомого майна: виробничі, складські, адміністративні приміщення

Загальна площа будівель – понад 89 500 метри квадратних

Земельна ділянка – 23,59 гектари

Що треба знати про підприємство?

Завод має повноцінну інфраструктуру для виробничої діяльності:

чавунно-ливарні цехи;

механообробні ділянки;

допоміжні виробництва;

сучасне обладнання та інженерні мережі.

Зауважте. На підприємстві працює понад 600 людей, воно є прибутковим і відіграє бюджетоутворюючу роль у регіоні. Серед клієнтів підприємства – Rolls-Royce, Scania, MAN, Iveco, Mercedes-Benz, Volvo, Renault, CAT.

Чому попередній аукціон не відбувся?

Навесні 2025 року перший аукціон з приватизації "Мотордеталь-Конотоп" не відбувся, оскільки не надійшло жодної заявки. Тоді стартова ціна становила 278,53 мільйонів гривень.

Згодом уряд включив об'єкт до переліку великої приватизації, що дозволяє розширити коло потенційних інвесторів.

Чи вигіднна пропозиція?

Серед переваг – вигідне розташування. Річ у тім, що підприємство має зручну логістику – поруч проходять важливі автотраси, розвинена інфраструктура, а також наявні всі умови для масштабування виробництва.

Фонд держмайна зауважує, що об'єкт є інвестиційно привабливим та таким, що має високий експортний потенціал.