Скільки заплатить TikTok, якщо відео залетіло на 50 тисяч переглядів?

Плата TikTok за перегляди доволі низька. Зараз ця платформа надає від 0,02 до 1 долара за 1 тисячу переглядів, пише 24 Канал.

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Безпосередньо TikTok не платить користувачам. Аби отримувати прибуток, потрібно підключити програми монетизації: Creator Fund або Creator Rewards Program.

Скільки можна отримати через ці сервіси:

Creator Fund

Ця платформа дозволить заробити від 0,02 до 0,04 доларів за 1 тисячу переглядів. Варто зазначити, що програма Creator Fund зараз недоступна для України. Її можна підключити лише з США, Італії, Німеччини, Франції та Великої Британії.

Аби долучитись до Creator Fund автор має:

бути повнолітнім (старше 18 років);

мати більш як 10 тисяч підписників;

мати за місяць більш як 100 тисяч переглядів.

Якщо спиратись на розцінки Creator Fund, автор за 50 тисяч переглядів отримає всього від 1 до 2 доларів.

Creator Rewards Program

Монетизація на цій платформі дещо більша. Плата складає від 0,40 до 1 долара за 1 тисячу переглядів. Creator Rewards Program слідкує за якістю та оригінальністю контенту. Цей сервіс не враховує частину переглядів. Йдеться про випадки, коли користувачі швидко перегортували ролик і, по факту, не дивилися його.

За 50 тисяч переглядів Creator Rewards Program заплатить від 20 до 50 доларів.

Від чого ще залежить кінцева сума плати за перегляди: