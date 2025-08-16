Кому выплатят 200 тысяч гривен?

200 тысяч гривен смогут получить выпускники медицинских учреждений, которые трудоустраиваются в сельской местности или на прифронтовых территориях, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минздрав.

Читайте также Им завидовала Европа: как построили свою империю украинские сахарные магнаты Симиренко

Речь идет о специалистах, которые, начиная с 2025 года, закончили интернатуру в одном из 20 государственных высших учебных заведений в сфере управления Минздрава или МОН,

– говорится в сообщении министерства.

Чтобы получить такую выплату лицо должно:

найти вакансию в определенных населенных пунктах на Едином вебпортале вакансий медицинских работников;

связаться с выбранным медучреждением, чтобы уточнить возможность заключения договора на следующие 3 года и не превышает ли укомплектованность врачебных должностей в выбранном заведении 75%;

если заведение соответствует установленным требованиям, нужно заключить с ним договор на 3 года;

также необходимо получить письмо, где есть подтверждение о соответствии заведения требованиям Постановления по расположению и укомплектованности должностей.

Обратите внимание! Чтобы получить эту выплату, документы нужно успеть подать до 10 октября. Средства должны быть выплачены в течение бюджетного года.

Почему эту выплату придется вернуть?

Есть случаи, когда эту выплату необходимо будет вернуть. Речь идет, в частности, о досрочном увольнении врача из-за ненадлежащего исполнения обязанностей.

Заметьте! Средства придется отдать в течение 10 дней с даты, когда происходит увольнение.

Есть и случаи, когда средства не придется возвращать, несмотря на досрочное прекращение работы. Речь идет о таких ситуациях: