Кому выплатят 200 тысяч гривен?
200 тысяч гривен смогут получить выпускники медицинских учреждений, которые трудоустраиваются в сельской местности или на прифронтовых территориях, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минздрав.
Речь идет о специалистах, которые, начиная с 2025 года, закончили интернатуру в одном из 20 государственных высших учебных заведений в сфере управления Минздрава или МОН,
– говорится в сообщении министерства.
Чтобы получить такую выплату лицо должно:
- найти вакансию в определенных населенных пунктах на Едином вебпортале вакансий медицинских работников;
- связаться с выбранным медучреждением, чтобы уточнить возможность заключения договора на следующие 3 года и не превышает ли укомплектованность врачебных должностей в выбранном заведении 75%;
- если заведение соответствует установленным требованиям, нужно заключить с ним договор на 3 года;
- также необходимо получить письмо, где есть подтверждение о соответствии заведения требованиям Постановления по расположению и укомплектованности должностей.
Обратите внимание! Чтобы получить эту выплату, документы нужно успеть подать до 10 октября. Средства должны быть выплачены в течение бюджетного года.
Почему эту выплату придется вернуть?
Есть случаи, когда эту выплату необходимо будет вернуть. Речь идет, в частности, о досрочном увольнении врача из-за ненадлежащего исполнения обязанностей.
Заметьте! Средства придется отдать в течение 10 дней с даты, когда происходит увольнение.
Есть и случаи, когда средства не придется возвращать, несмотря на досрочное прекращение работы. Речь идет о таких ситуациях:
- врача мобилизовали;
- заведение прекратило работу именно по специальности врача;
- если врачу или его родным установили инвалидность І или II группы;
- возникли форс-мажорные обстоятельства.