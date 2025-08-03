Как оформить пенсию по инвалидности?

Оформить пенсию по инвалидности можно, подав документы в ПФУ, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дію.

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Подать заявление на получение услуги заявитель может лично или через законного представителя, путем отправки документов по почте или заполнив заявление на получение услуги онлайн на сайте ПФУ.

Необходимы следующие документы:

Заявление, в котором вы выражаете свою просьбу о назначении пенсии;

Паспорт или свидетельство о рождении, справка о регистрации места жительства;

Идентификационный код;

Документы о трудовом стаже;

Документы, подтверждающие инвалидность;

Справка о начисленных суммах денежного обеспечения и уплаченных страховых взносах;

Фотография для оформления пенсионного удостоверения.

Пенсия по инвалидности назначается независимо от того, когда наступила инвалидность: в период работы, до устройства на работу или после прекращения работы. Лицам с инвалидностью, достигшим пенсионного возраста, пенсии по инвалидности назначаются пожизненно.

Какой размер пенсии по инвалидности?

Размеры пенсий в 2025 году следующие:

инвалидность I группы – 100% пенсии по возрасту;

инвалидность II группы – 90% пенсии по возрасту;

инвалидность III группы – 50% пенсии по возрасту.

В страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме приобретенного страхового стажа засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет,

– отмечает ПФУ.

Пенсии по инвалидности для военных и других категорий

Такие выплаты назначаются в случае наступления инвалидности:

в период прохождения службы;

или не позднее трех месяцев после увольнения со службы;

или позже трехмесячного срока после увольнения со службы, но вследствие заболеваний, которые возникли в период прохождения военной службы.

Размер пенсии по инвалидности зависит от причины инвалидности. Лицам с инвалидностью вследствие войны пенсия назначается в размерах:

I группа – 100% сумм денежного обеспечения;

II группа – 80% сумм денежного обеспечения;

III группа – 60% сумм денежного обеспечения.

Другим лицам с инвалидностью пенсия назначается в размерах:

I группа – 70% сумм денежного обеспечения;

II группа – 60% сумм денежного обеспечения;

III группа – 40% сумм денежного обеспечения.

В некоторых случаях людям с инвалидностью назначают не пенсию, а социальную помощь.