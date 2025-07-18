Какой будет пенсия по инвалидности для II группы в августе
Также при определении размера выплаты по инвалидности играет роль возраст лица и количество приобретенного стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.
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В страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме приобретенного страхового стажа засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет,
– объясняют специалисты ПФУ.
Пенсионным фондом определено соотношение возрастной и выплаты по инвалидности. Сейчас те, кому назначили II группу, имеют право на 90% пенсии по возрасту.
Также выплата по инвалидности зависит от того, трудоустроено ли лицо. В августе минимальная пенсия с учетом этого фактора будет такова:
- минимум 2 520 гривен могут получить лица, которые имеют II группу инвалидности и не работают;
- 2 093 гривен – если такие граждане продолжают работать.