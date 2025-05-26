Какой стандартный размер пенсии по инвалидности III группы

Пенсии назначают людям с инвалидностью при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Размер пенсии по инвалидности исчисляется в зависимости от группы инвалидности в процентах размера пенсии по возрасту:

100% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью I группы;

90% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью II группы;

50% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью III группы.

При этом в страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту, из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме приобретенного страхового стажа засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения возраста 60 лет.

Пенсии по инвалидности ІІІ группы военным и другим категориям

Такие выплаты назначаются в случае наступления инвалидности:

в период прохождения службы;

или не позднее трех месяцев после увольнения со службы;

или позже трехмесячного срока после увольнения со службы, но вследствие заболеваний, возникших в период прохождения военной службы.

Размер пенсии по инвалидности зависит от причины инвалидности. Лицам с инвалидностью вследствие войны пенсия назначается в размерах:

I группа – 100% сумм денежного обеспечения;

II группа – 80% сумм денежного обеспечения;

III группа – 60% сумм денежного обеспечения.

Другим лицам с инвалидностью пенсия назначается в размерах:

I группа – 70% сумм денежного обеспечения;

II группа – 60% сумм денежного обеспечения;

III группа – 40% сумм денежного обеспечения.

Проиндексировали ли пенсии для украинцев с III группой инвалидности

В марте 2025 года в Украине состоялась плановая индексация пенсий, в рамках которой размер выплат повысили на 11,5%. Пенсии для лиц с инвалидностью III группы также проиндексировали, но их размер рассчитывается индивидуально.

С учетом коэффициентов повышения в 2022-2024 годах и с 1 марта 2025 года, минимальные размеры пенсий по инвалидности составляют:

для I группы инвалидности – 9 855,71 гривен;

для II группы инвалидности – 7 884,57 гривен;

для III группы инвалидности – 6 077,70 гривен.

Заметьте! Если человек имеет инвалидность с детства, не может работать из-за физических ограничений и не имеет страхового стажа, ему пенсия не назначается. Вместо этого он может оформить государственную социальную помощь по инвалидности через органы соцзащиты.