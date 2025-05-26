Який стандартний розмір пенсії по інвалідності ІІІ групи

Пенсії призначають людям з інвалідністю за наявності страхового стажу від 1 до 15 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Розмір пенсії по інвалідності обчислюється залежно від групи інвалідності у відсотках розміру пенсії за віком:

100% пенсії за віком – особам з інвалідністю I групи;

90% пенсії за віком – особам з інвалідністю II групи;

50% пенсії за віком – особам з інвалідністю III групи.

При цьому до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років.

Пенсії по інвалідності ІІІ групи військовим та іншим категоріям

Такі виплати ризначаються у разі настання інвалідності:

в період проходження служби;

або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;

або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби.

Розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності. Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у розмірах:

I група – 100% сум грошового забезпечення;

II група – 80% сум грошового забезпечення;

III група – 60% сум грошового забезпечення.

Іншим особам з інвалідністю пенсія призначається у розмірах:

I група – 70% сум грошового забезпечення;

II група – 60% сум грошового забезпечення;

III група – 40% сум грошового забезпечення.

Чи проіндексували пенсії для українців з ІІІ групою інвалідності

У березні 2025 року в Україні відбулася планова індексація пенсій, у межах якої розмір виплат підвищили на 11,5%. Пенсії для осіб з інвалідністю III групи також проіндексували, але їх розмір розраховується індивідуально.

З урахуванням коефіцієнтів підвищення у 2022-2024 роках та з 1 березня 2025 року, мінімальні розміри пенсій по інвалідності становлять:

для І групи інвалідності – 9 855,71 гривень;

для ІІ групи інвалідності – 7 884,57 гривень;

для ІІІ групи інвалідності – 6 077,70 гривень.

Зауважте! Якщо людина має інвалідність з дитинства, не може працювати через фізичні обмеження і не має страхового стажу, їй пенсія не призначається. Натомість вона може оформити державну соціальну допомогу з інвалідності через органи соцзахисту.