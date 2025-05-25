Хто не отримає пенсію у червні

Право на пенсію мають не всі українці. Річ у тім, що виплати не передбачені для тих, хто не набрав необхідного страхового стажу, встановленого законом, передає 24 Канал із посиланням на Пенсійний фонд України.

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У 2025 році українці зможуть вийти на пенсію в 60 років лише за умови, що мають щонайменше 32 роки страхового стажу. Якщо ж цей показник менший, то право на пенсійні виплати настає лише після досягнення 63 років, але за умови наявності не менше 22 років стажу.

Важливо! Щоб вийти на пенсію у 65 років, необхідно мати щонайменше 15 років страхового стажу.

Як зростатимуть вимоги до пенсійного стажу

В Україні триває поетапне впровадження пенсійної реформи, у межах якої щороку до 2028-го зростають вимоги до страхового стажу. Це напряму впливає на вік виходу на пенсію:

У 2026 році:

пенсія у 60 років – за наявності 33 років стажу;

у 63 роки – 23 роки стажу;

у 65 років – 15 років стажу.

У 2027 році:

пенсія у 60 років – зі стажем не менше 34 років;

у 63 роки – 24 роки стажу;

у 65 років – не менше 15 років стажу.

У 2028 році:

у 60 років – 35 років стажу;

у 63 роки – 25 років стажу;

у 65 років – від 15 років стажу.

Ті, хто не має достатньої кількості страхового стажу, можуть претендувати лише на державну соціальну допомогу, яку потрібно оформлювати щороку. Під час дії воєнного стану її виплата продовжується автоматично.