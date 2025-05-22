Які умови виходу на пенсію за віком у 2025 році

Цьогоріч піти на пенсію за віком можна з 60 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Це зможуть зробити люди, які досягли:

60 років – стаж не менше 32 років;

63 років – стаж 22-32 років;

65 років – стаж 15-22 років.

Як розраховується пенсія за віком

Розмір пенсії за віком визначається для кожного пенсіонера індивідуально і залежить від набутого ним страхового стажу та отриманої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески.

Нині порахувати пенсію можна за єдиною формулою ПФУ: П = Зп х Кс, де:

П – розмір пенсії, у гривнях;

Зп – заробітна плата (дохід) застрахованої особи, з якої обчислюється пенсія, у гривнях;

Кс – коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи. Це кількість стажу роботи, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12. Тобто загальну кількість років стажу необхідно множити на 0,01.

Порахувати пенсію можна також за допомогою Пенсійного калькулятора.