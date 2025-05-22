Какие условия выхода на пенсию по возрасту в 2025 году

В этом году уйти на пенсию по возрасту можно с 60 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Это смогут сделать люди, которые достигли:

60 лет – стаж не менее 32 лет;

63 лет – стаж 22-32 лет;

65 лет – стаж 15-22 лет.

Как рассчитывается пенсия по возрасту

Размер пенсии по возрасту определяется для каждого пенсионера индивидуально и зависит от приобретенного им страхового стажа и полученной заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы.

Сейчас посчитать пенсию можно по единой формуле ПФУ: П = Зп х Кс, где:

П – размер пенсии, в гривнах;

Зп – заработная плата (доход) застрахованного лица, из которой исчисляется пенсия, в гривнах;

Кс – коэффициент страхового стажа застрахованного лица. Это количество стажа работы, умноженное на величину оценки одного года страхового стажа и разделенное на 12. То есть общее количество лет стажа необходимо умножать на 0,01.

Посчитать пенсию можно также с помощью Пенсионного калькулятора.