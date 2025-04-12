Как украинцам правильно рассчитать пенсию по возрасту

Это право определяется Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Пенсия рассчитывается по следующей формуле: П = Зп х Кс, где:

П – размер пенсии (в гривнах);

Зп – заработная плата застрахованного лица, которая определена в соответствии со статьей 40 Закона, из которой исчисляется пенсия, (в гривнах);

Кс – коэффициент страхового стажа застрахованного лица, определенный в соответствии со статьей 25 Закона.

Коэффициент страхового стажа застрахованного лица, определяется по

формуле: Кс = См х Вс (100 % х 12), где:

См – сумма месяцев страхового стажа;

Вс – величина оценки одного года страхового стажа в процентах (на

Обратите внимание! Коэффициент страхового стажа не может превышать 0,75, а с учетом подземного стажа и работы по Списку № 1 – 0,85.