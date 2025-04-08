Кто получит доплату

Такая выплата будет доступна с апреля по закону о госпомощи лицам без пенсионного обеспечения и с инвалидностью, передает 24 Канал со ссылкой на закон "О государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью".

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Надбавка в размере 944 гривны составляет 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который в 2025 году равен 2 361 гривне.

Эту ежемесячную доплату к пенсии могут оформить граждане, которые соответствуют следующим условиям:

достигли 80 лет и более;

проживают отдельно, без родственников или лиц, которые могут обеспечить уход;

имеют подтвержденную врачами потребность в постоянном постороннем уходе;

получают пенсию по возрасту.

Важно! Пенсионеры, которые получают выплаты по инвалидности, не могут претендовать на эту надбавку. Необходимость в уходе должна быть официально подтверждена медицинскими заключениями.

Как получить ежемесячную надбавку к пенсии в 2025 году

Чтобы оформить доплату за уход, пенсионеру необходимо обратиться в органы социальной защиты или Пенсионного фонда с соответствующим заявлением и пакетом документов.

В перечень обязательных документов входят:

заключение врачебно-консультативной комиссии, который подтверждает потребность в постоянном постороннем уходе;

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика);

выписка из Пенсионного фонда Украины об отсутствии других доплат за уход.

Обратите внимание! С 1 марта 2025 года в Украине состоялась индексация пенсий, а также был повышен размер минимальных выплат для отдельных категорий пенсионеров.