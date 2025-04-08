Кто получит доплату
Такая выплата будет доступна с апреля по закону о госпомощи лицам без пенсионного обеспечения и с инвалидностью, передает 24 Канал со ссылкой на закон "О государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью".
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Надбавка в размере 944 гривны составляет 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который в 2025 году равен 2 361 гривне.
Эту ежемесячную доплату к пенсии могут оформить граждане, которые соответствуют следующим условиям:
достигли 80 лет и более;
проживают отдельно, без родственников или лиц, которые могут обеспечить уход;
имеют подтвержденную врачами потребность в постоянном постороннем уходе;
получают пенсию по возрасту.
Важно! Пенсионеры, которые получают выплаты по инвалидности, не могут претендовать на эту надбавку. Необходимость в уходе должна быть официально подтверждена медицинскими заключениями.
Как получить ежемесячную надбавку к пенсии в 2025 году
Чтобы оформить доплату за уход, пенсионеру необходимо обратиться в органы социальной защиты или Пенсионного фонда с соответствующим заявлением и пакетом документов.
В перечень обязательных документов входят:
заключение врачебно-консультативной комиссии, который подтверждает потребность в постоянном постороннем уходе;
паспорт гражданина Украины;
идентификационный код (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика);
выписка из Пенсионного фонда Украины об отсутствии других доплат за уход.
Обратите внимание! С 1 марта 2025 года в Украине состоялась индексация пенсий, а также был повышен размер минимальных выплат для отдельных категорий пенсионеров.