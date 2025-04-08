Кто может получить доплату по возрасту
Доплату по возрасту могут получить пенсионеры старше 70 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой ПФУ.
Читайте также Готовится ли Запад вернуть замороженные активы России: Зеленский дал ответ
Также получатели этой доплаты должны соответствовать следующим требованиям:
- получать пенсию по возрасту;
- иметь общую ежемесячную пенсионную выплату менее 10 340,35 гривны (имеется в виду сумма с начислением всех надбавок и доплат).
Эта доплата добавляется к пенсии автоматически. Она начисляется в месяц достижения лицом определенного возраста.
Начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а после дня рождения, поэтому за первый месяц она будет выплачена полностью, а пропорционально этому количеству дней,
– сообщает ПФУ.
От возраста зависит и размер этой доплаты. В частности, пенсионеры от 70 до 74 лет включительно могут получить дополнительную выплату – 300 гривен. Со временем эта доплата растет:
- лица от 75 до 79 лет включительно имеют право на доплату – 456 гривен;
- граждане старше 80 лет – 570 гривен.