Кто может получить доплату по возрасту

Доплату по возрасту могут получить пенсионеры старше 70 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой ПФУ.

Читайте также Готовится ли Запад вернуть замороженные активы России: Зеленский дал ответ

Также получатели этой доплаты должны соответствовать следующим требованиям:

получать пенсию по возрасту;

иметь общую ежемесячную пенсионную выплату менее 10 340,35 гривны (имеется в виду сумма с начислением всех надбавок и доплат).

Эта доплата добавляется к пенсии автоматически. Она начисляется в месяц достижения лицом определенного возраста.

Начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а после дня рождения, поэтому за первый месяц она будет выплачена полностью, а пропорционально этому количеству дней,

– сообщает ПФУ.

От возраста зависит и размер этой доплаты. В частности, пенсионеры от 70 до 74 лет включительно могут получить дополнительную выплату – 300 гривен. Со временем эта доплата растет: