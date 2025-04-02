Как вырастет доплата по возрасту с 1 апреля
Доплата по возрасту с 1 апреля не выросла, сообщает 24 Канал со ссылкой Пенсионный фонд.
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Размер этой доплаты сейчас такой:
- пенсионеры от 70 до 74 лет включительно могут получить доплату по возрасту в размере 300 гривен;
- лица от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- граждане старше 80 лет – 570 гривен.
Обратите внимание! Эта доплата не суммируется, она только растет при достижении определенного возраста. То есть, в 77 лет лицо получает 456 гривен, а не 300+456 гривен.
Кто может получить доплату по возрасту в 2025
Доплата по возрасту предоставляется пенсионерам, которые:
- достигли возраста 70 лет;
- получают пенсию по возрасту;
- имеют общую ежемесячную пенсионную выплату менее 10 340,35 гривны.
Начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а после дня рождения, поэтому за первый месяц она будет выплачена не полностью, а пропорционально этому количеству дней,
– сообщает Пенсионный фонд.
Заметьте! Эта доплата автоматически добавляется к пенсии после достижения пенсионером определенного возраста.