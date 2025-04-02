Як зросте доплата за віком з 1 квітня
Доплата за віком з 1 квітня не зросла, повідомляє 24 Канал з посиланням Пенсійний фонд.
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Розмір цієї доплати зараз такий:
- пенсіонери від 70 до 74 років включно можуть отримати доплату за віком у розмірі 300 гривень;
- особи від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- громадяни старше 80 років – 570 гривень.
Зверніть увагу! Ця доплата не сумується, вона лише зростає при досягненні певного віку. Тобто, в 77 років особа отримує 456 гривень, а не 300+456 гривень.
Хто може отримати доплату за віком у 2025
Доплата за віком надається пенсіонерам, які:
- сягнули віку 70 років;
- отримують пенсію за віком;
- мають загальну щомісячну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні.
Нарахування доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць вона буде виплачена неповністю, а пропорційно до цієї кількості днів,
– повідомляє Пенсійний фонд.
Зауважте! Ця доплата автоматично додається до пенсії після досягнення пенсіонером визначеного віку.