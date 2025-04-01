Кому у квітні підвищать пенсійні виплати

Пенсіонери, що продовжують працювати

Як повідомляють в ПФУ, передає 24 Канал, деяким пенсіонерам з 1 квітня перерахують автоматично пенсію. Йдеться про тих, хто продовжує працювати.

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Отже, перерахунок відбудеться для таких громадян:

для тих, хто після призначення чи попереднього перерахунку пенсії досі працює й станом на 1 березня набув 24 місяці страхового стажу,

або для тих, хто відпрацював менш як 24 місяці, однак після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло 2 роки.

Як пояснюють у Фонді, для тих, хто на 1 березня не набув 24 місяці страхового стажу, перерахунок здійснюватиметься з урахуванням страхового стажу.

Однак на нього можуть не розраховувати такі пенсіонери, яким пенсію було призначено за вислугу років та які не досягли 60 років.

Зверніть увагу! Цьогоріч перерахунок пенсії пенсіонерам, що працюють, відбуватиметься для тих, кому вона була призначена або ж перерахована у 2023 році. Пенсіонери отримають збільшені розміри виплат та доплату за попередні місяці, починаючи з 1 квітня, орієнтовно в червні.

Пенсіонери, яким виповнилося 70 та більше років

Крім підвищення виплат для пенсіонерів, що працюють, для деякої категорії пенсіонерів також передбачені надбавки. Це стосуватиметься тих, кому протягом місяця виповниться 70, 75 та 80 років.

Наразі вікова надбавка виплачується у розмірах:

300 гривень – це для осіб, яким виповнилося 70 років, до досягнення 75-річного віку,

– це для осіб, яким виповнилося 70 років, до досягнення 75-річного віку, до 456 гривень – це для осіб, яким 75 років, до досягнення 80-річного віку,

– це для осіб, яким 75 років, до досягнення 80-річного віку, до 570 гривень – це для тих, кому виповнилося 80 та більше років.

Чи діятимуть ліміти на перекази з картки

Як повідомляє НБУ, дія лімітів на перекази з банківських карток, які були введені минулого року, завершується. Тож у квітні переказувати з картки можна буде понад 150 тисяч гривень.

У жовтні 2024 року НБУ ввів обмеження на вихідні перекази з банківських карток (p2p).

Ліміт був встановлений на рівні 150 тисяч гривень на місяць, стосувалося це всіх рахунків клієнта в межах одного банку.

Регулятор пояснив, що такі заходи є проявом боротьби з дропами (це клієнти банків, які надають свої рахунки для незаконних операцій іншими особами).

Як визначатимуться курси валют до гривні

Нацбанк України запроваджує з кінця березня нові підходи до визначення переліку валют, до яких офіційний курс гривні встановлюється щоденно. Крім того, це скасовує перелік валют для щомісячного встановлення офіційного курсу.

Відомо, що до переліку валют, до яких встановлюватиметься офіційний курс гривні, входитимуть іноземні валюти 1 групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів та іноземні валюти, емітентами яких є країни, які за даними платіжного балансу попереднього року забезпечували не менше 95% товарообігу з Україною.

Періодичність встановлення офіційного курсу гривні до 11 валют буде змінена зі щомісячної на щоденну. Йдеться про такі валюти: алжирський динар, бат, дирхам ОАЕ, донг, ларі, ліванський фунт, малайзійський ринггіт, саудівський ріял, сербський динар, така і туніський динар.

Не розраховуватиметься офіційний курс гривні до таких валют: російський рубль, білоруський рубль, бразильський реал, вірменський драм, домініканське песо, іракський динар, іранський ріал, лівійський динар, марокканський дирхам, новий тайванський долар, пакистанська рупія, сом, сомоні, туркменський новий манат та узбецький сум.

Чи продовжили виплати для осіб ВПО

В Україні продовжують виплачувати допомогу від держави для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Ще 1 березня для таких осіб було проведене автоматичне перепризначення виплат, повідомляють в Національній соціальній сервісній службі України.

Утім, варто додати, що виплати продовжили лише на наступні 6 місяців за умови, що особа відповідає усім критеріям. Наприклад, якщо українець зі статусом ВПО перебуває за кордоном понад 30 днів або ж йому вдалося придбати житло, або суттєво зріс дохід, то виплати від держави припиняються.

Відомо, що зараз виплати для ВПО складають:

для дорослих – по 2 000 гривень,

для осіб з інвалідністю – по 3 000 гривень.

Також в Україні продовжили подачу повідомлень та заяв на отримання компенсації за безоплатне розміщення ВПО. Отож компенсація може автоматично продовжитися на наступні 6 місяців після проведення перевірки. За одну особу ВПО власникам житла виплачується 450 гривень.

Зверніть увагу! У компенсації можуть відмовити, якщо встановлено родинні зв'язки між власником житла з ВПО, понад місяць переміщені особи не проживають у приміщенні, за яким надається компенсація або ж встановлений факт щодо неправдивої інформації.

Житлові субсидії у квітні

До кінця квітня у наданні субсидій для українців майже нічого не зміниться. Але відповідно до постанови №303, призначена субсидія на наймання житла не враховується до середньомісячного сукупного доходу сім'ї, а от аліменти навпаки враховуються.

Нагадуємо! Субсидія на опалювальний сезон призначається з 1 жовтня по 30 квітня. Отже, після закінчення цього терміну деяким громадянам доведеться подавати заяву на перепризначення виплат. Йдеться як про сім'ї з ВПО, так і про сім'ї, де проживає менше осіб, аніж зареєстровано.

Крім того, грошове забезпечення військовослужбовців під час призначення житлової субсидії враховується в розмірі, що залишається після сплати військового збору.

Як розраховується субсидія Розмір субсидії залежить від доходу домогосподарства, який обчислюється з урахуванням заробітної плати після сплати як податку на доходи фізичних осіб, так і військового збору. Для кожного домогосподарства цей розмір розраховується індивідуально.

Як зміняться акцизні податки на сигарети та спирт

Наприкінці березня президент України підписав закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби. Річ у тім, що з 1 квітня до мінімального акцизного податкового зобов'язання застосовується коефіцієнт 1,1.

У Державній податковій службі зауважують, що такий коефіцієнт застосовується на всіх виробників та імпортерів тютюнових виробів за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10 (сигарети без фільтра) та 2402 20 90 20 (сигарети з фільтром).

Важливо! Вартість цигарок в Україні за таких умов зростатиме. Є прогнози, що ціна може підвищитися на 35%.

З квітня також виробники спирту та біоетанолу мають визначати податкові зобов'язання з акцизного податку з урахуванням гарантованого податкового зобов'язання (ГПЗ).

Перший звітний період у травні 2025 року. А декларацію з акцизного податку потрібно подати до червня 2025 року. Водночас вимоги щодо ГПЗ не поширюються на суб'єктів, які мають ліцензію на виробництво біоетанолу.

Лікарняні оплачуватимуться по-новому

З 4 квітня застрахованим особам, у тому числі тим, які здійснюють підприємницьку чи іншу діяльність та одночасно працюють на умовах трудового договору, надається допомога по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах за основним місцем роботи чи за місцем роботи за сумісництвом.

Попри те, що норма застосовуватиметься до страхових випадків, які настануть з 4 квітня 2025 року, поки не передбачено обмежень щодо кількості місць роботи за сумісництвом застрахованих осіб, за якими вони мають право отримувати страхові виплати.

За перші 5 днів після нещасного випадку страхувальник виплачує потерпілому дні тимчасової непрацездатності за власні кошти.

З 6 дня тимчасової непрацездатності фінансування лікарняних здійснюється ПФУ.

Розмір виплати – 100% середньої зарплати (оподаткованого доходу) незалежно від страхового стажу працівника.

Хто у квітні залишиться без відстрочки

З квітня ті громадяни, які не виконали необхідні умови щодо отримання відстрочки можуть залишитися без броні. Йдеться про тих, хто не пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК) або порушив правила військового обліку.

До теми З 1 квітня старі відстрочки втрачають чинність: усе про нові правила бронювання працівників

Крім того, з 1 квітня втратять відстрочку військовозобов'язані, яких не перебронювали роботодавці. Річ у тім, що до 31 березня підприємства мали підтвердити статус критичності.

Нова відстрочка

Наприкінці березня в Міноборони повідомили про нові типи відстрочок у "Резерві+". Відтак там з'явилися відстрочки для людей з інвалідністю, дані про які є у Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС).

Оформити запит на відстрочку можна таким чином:

на головному екрані програми "Резерв+" потрібно натиснути на три крапки;

вибрати пункт "Подати запит на відстрочку", а потім відповідну категорію;

військовозобов'язаний отримає повідомлення у "Резерв+" з відповіддю на запит.

Як зміняться зарплати держслужбовців

У законопроєкті №8222, за який нещодавно проголосували депутати, передбачається підвищення зарплат і премій держслужбовців.

У тексті прописано, що мінімальний оклад чиновників складе 2,5 прожиткових мінімуму, що у 2025 році становить 7 570 гривень. Натомість для працівників обмежили нарахування премій – не більше 30% їхнього річного фонду доходу.

Важливо! Заплановані зміни у класифікації посад/окладів, що запрацюють у два етапи. З 1 січня 2026 року зарплата керівників на загальнодержавному рівні не зможе перевищувати 15 окладів службовців, які працюють на рівні районів або міст.

Якими будуть ціни на воду, світло та газ

Тариф на газ

Принаймні до 30 квітня 2025 року "Нафтогаз" залишатиме ціну за кубометр газу на рівні 7,96 гривні. Водночас інші газопостачальні компанії тримають ціни на рівні від 7,79 гривні до 9,99 гривні за кубометр. У квітні підвищення цін на газ не планується.

Тарифи на електроенергію

За світло українці продовжуватимуть платити без змін щонайменше до травня цього року, адже мораторій на тарифи на електроенергію продовжується. Зараз за кіловат-годину споживачі віддають 4,32 гривні.

Власники двозонних лічильників також платять таку ціну за світло, але у період з 23:00 по 07:00 для них вартість електроенергії складає 2,16 гривні за кіловат-годину.

До 30 квітня для власників будинків та квартир з електроопаленням діє пільговий тариф, де за кіловат-годину вони платять 2,64 гривні, якщо використовують в місяць до 2 000 кіловатів, а 4,32 гривні за кіловат-годину – якщо понад 2 000 кіловатів в місяць.

Ціни на воду

В Національній комісії, що регулює енергетику та комунальні послуги (НКРЕКП), не планують з квітня підвищувати тарифи на водопостачання та водовідведення.

Водночас є регіони та міста, які не підпорядковуються рішенням НКРЕКП та можуть самостійно регулювати тарифи на воду. Тож у таких випадках можливі зміни вартості.

До якого числа можна зареєструватися на НМТ-2025

Кінцевий термін реєстрації на Національний мультипредметний тест (НМТ) для випускників шкіл – 3 квітня. Крім того, до 8 квітня підлітки матимуть можливість навіть змінити предмет іспиту або населений пункт, де він буде проходити – як в Україні, так і за кордоном.

Загалом, основна сесія тестування відбуватиметься з 14 травня по 25 червня цього року.

Зверніть увагу! У 2025 році Великдень для христин східного та західного обрядів збігається – 20 квітня, що припадає у неділю. Наступний день після Великодня, який традиційно припадає на понеділок, через воєнний стан в Україні не буде додатковим вихідним. Однак приватні компанії можуть на власний розсуд надавати працівникам вільний від роботи день 21 квітня.