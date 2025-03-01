На скільки зростуть пенсії через індексацію

За законодавством щороку у перший день весни проводять індексацію пенсій. Як повідомили у Мінсоцполітики, з 1 березня пенсії для понад 10 мільйонів українців зростуть на 11,5%, передає 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Після індексації пенсії зростуть на 556 гривень, а середній розмір пенсії в Україні збільшиться з 5 789 гривень до 6 345 гривень.

Оксана Жолнович Міністр соціальної політики України Цим рішенням ми вже втретє виправляємо недосконалість пенсійного законодавства, через яку найнижчі пенсії під час індексації раніше майже не зростали. Тому цього року знову буде проіндексовано найнижчі пенсії, які до 2023 року під індексацію не потрапляли. Середній прогнозний рівень зростання пенсій після індексації складе 556 гривень, розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5 789 гривень до 6 345 гривень.

Згідно з прийнятою постановою, з 1 березня пенсії будуть проіндексовані для:

9,2 мільйона пенсіонерів , яким пенсія призначена за загальними підставами;

, яким пенсія призначена за загальними підставами; 672 тисяч пенсіонерів силових відомств;

пенсіонерів силових відомств; 98 тисяч осіб , які отримують пенсію по інвалідності або у звʼязку з втратою годувальника через Чорнобильську катастрофу;

, які отримують пенсію по інвалідності або у звʼязку з втратою годувальника через Чорнобильську катастрофу; 79,6 тисячі пенсіонерів з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, які отримують мінімальні пенсії;

з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, які отримують мінімальні пенсії; 23,4 тисячі пенсіонерів, які є колишніми працівниками органів місцевого самоврядування та державними службовцями.

З 1 березня також будуть проіндексовані щомісячні страхові виплати для 158 тисяч осіб, які постраждали від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, що призвели до втрати працездатності. А також для тих, хто має право на страхові виплати у разі смерті потерпілого.

На основі чого обчислюється розмір індексації Розмір індексації розраховано на основі офіційних економічних показників за 2024 рік: зростання споживчих цін на 12% та зростання середньої заробітної плати за період 2022 – 2024 років на 11%.

Деякі ліки в Україні стануть дешевшими

У лютому Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення, яке передбачає зниження цін на найбільш популярні ліки українських виробників з 1 березня 2025 року в середньому на 30%.

Едем Адаманов Заступник міністра охорони здоровʼя України Українці одразу відчують, що ліки стали дешевше. Також, коли буде підписано закон президентом про внесення змін до закону "Про лікарські засоби", у нас поступово на різні групи препаратів – в першу чергу на національний перелік, потім на всі рецептурні, а потім на всі безрецептурні – запускається зовнішнє реформування. Це говорить про те, що ми будемо порівнювати ціни в сусідніх країнах, будемо брати середню і вище цієї ціни лікарський засіб не зможе продаватися в Україні.

Ціни знизяться на близько 200 препаратів, які охоплюють:

Ліки для лікування кашлю та застуд;

Антигістамінні засоби;

Протизапальні та протиревматичні препарати;

Вітаміни та мікроелементи;

Ліки для зниження тиску;

Противиразкові засоби;

Заспокійливі;

Очні краплі;

Назальні спреї та інші.

До Національного переліку лікарських засобів входять понад 70 позицій, ще 35 – рецептурні препарати.

До 100 найбільш популярних ліків, тобто тих, які, за аналітичними даними, найчастіше купують українці, увійшли 20 позицій, які виробляє фармацевтична компанія "Дарниця", 17 позицій – "Фармак", 22 позиції – Київський вітамінний завод, 5 позицій – "Кусум Фарм", 6 позицій – "Юрія-Фарм", 8 позицій – корпорація "Артеріум", 2 позиції – фармацевтична фабрика "Віола", 3 позиції – Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод та 10 позицій – "ІнтерХім",

– йдеться у повідомленні.

Продовження бронювання та спрощене повернення після СЗЧ

Продовження дії бронювання

Відповідно до нових правил бронювання всі критично важливі підприємства повинні були підтвердити свій статус і повторно забронювати працівників до 28 лютого 2025 року. Однак через кібератаку Росії на держреєстри в кінці минулого року Кабмін вирішив продовжити термін до 31 березня 2025 року.

Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України Таким чином, підприємства матимуть час для підтвердження статусу критично важливого відповідно до оновлених критеріїв, а також для того, щоби перебронювати свій персонал.

Підприємства мають час до цієї дати, щоб підтвердити свою критичність і перебронювати працівників через портал "Дія".

Зверніть увагу! Після оновлення статусу підприємства зможуть без затримок бронювати працівників до 1 квітня 2025 року, відповідно бронювання буде дійсним протягом 12 місяців.

Закінчення спрощеного алгоритму повернення на військову службу

1 березня мала завершуватися дія спрощеного механізму повернення на службу після самовільного залишення частини. Втім, у Міністерстві оборони зазначили, що після 1 березня процес повернення з СЗЧ продовжиться, але без спрощеної процедури, що призведе до затримок у поновленні виплат.

Після 1 березня теж можна повернутись на службу, проте вже не за цим спрощеним алгоритмом через Армія+. Поновлення на службі у такому разі може зайняти декілька місяців. І до цього моменту грошове забезпечення та інші гарантії не повертаються,

– ідеться в повідомленні Міноборони.

Завдяки спрощеній процедурі військовослужбовці мали змогу подати рапорт через "Армія+" і відновити виплати та соціальні гарантії впродовж 72 годин. Також протягом трьох діб можна було перевестися на іншу частину за рекомендаційним листом.

Нові правила для отримання допомоги ВПО

Також з березня змінюється порядок виплат грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Річ у тім, що вимоги для отримання допомоги стали більш строгими, що може призвести до відмови багатьом ВПО.

Втім, автоматично продовжать виплати на пів року для таких категорій населення:

пенсіонери з пенсією до 9 444 гривень;

особи з інвалідністю I та II групи, діти з інвалідністю до 18 років, тяжкохворі діти;

діти-сироти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа віком до 23 років, батьки-вихователі та прийомні батьки.

Для інших категорій ВПО, які подадуть нову заяву з 1 березня, допомога буде надана таким особам:

вагітні жінки після 30-го тижня вагітності;

малолітні діти, які прибули без супроводу законного представника;

особи, які втратили працездатність, не мають права на пенсію або отримують соціальну допомогу (за середньомісячного доходу до 9 444 гривень);

працездатні особи, які не працюють, але зареєстровані в центрі зайнятості, в сімʼї яких є діти, що відвідують садочки або навчальні заклади;

особи, які доглядають за інвалідами I групи, дітьми з інвалідністю, людьми, старшими за 80 років, або тяжкохворими дітьми.

Хто більше не зможе потрапити до сімейного лікаря

У березні також завершується термін верифікації даних в Електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ). Пацієнти, які не оновили свої дані, – втратять доступ до медичних послуг, а їхні декларації будуть анульовані.

Анулювання декларацій загрожує таким категоріям осіб, які не оновили дані до 1 березня:

діти до 14 років, у яких не верифіковано свідоцтво про народження та ідентифікаційний код;

діти від 14 років, які отримали ID-картку замість свідоцтва про народження;

пацієнти, що змінили особисті дані (наприклад, прізвище, паспорт або номер телефону);

пацієнти, які уклали декларацію у 2018 році та не зазначили податковий номер, що може призвести до анулювання;

особи, які не відвідували лікаря понад три роки.

Чи зросте вартість комунальних послуг

Тариф на газ

"Нафтогаз", який забезпечує газом 98% побутових споживачів, встановив тариф на рівні 7,96 гривні за кубометр. Ця ціна залишатиметься незмінною до 30 квітня 2025 року.

Для клієнтів інших газопостачальних компаній тарифи також не змінюються: у березні вони платитимуть від 7,79 гривні до 9,99 гривні за кубометр. Тому підвищення тарифів на опалення в березні не очікується.

Тарифи на електроенергію

Мораторій на тарифи на електроенергію продовжується, тож з березня до травня побутові споживачі платитимуть 4,32 гривні за кіловат-годину. Власники двозонних лічильників зможуть зекономити: з 23:00 до 07:00 вартість електроенергії буде 2,16 гривні за кіловат-годину.

З 1 жовтня до 30 квітня для власників будинків та квартир з електроопаленням діятиме пільговий тариф:

до 2 000 кіловатів на місяць – 2,64 гривні за кіловат-годину за всю спожиту електроенергію;

за кіловат-годину за всю спожиту електроенергію; понад 2 000 кіловатів – 4,32 гривні за кіловат-годину тільки за перевищений ліміт.

Раніше за весь обсяг електроенергії вони сплачували за повним тарифом. Водночас для тих, хто не може самостійно оплачувати комунальні послуги, доступна програма житлових субсидій.

Ціни на воду

Ціни на водопостачання та водовідведення варіюються залежно від регіону, однак на рівні Національної комісії, що регулює енергетику та комунальні послуги (НКРЕКП), в цілому підвищення цих тарифів наразі не передбачається. Однак в окремих містах таки можливі зміни вартості води.

Коли переводити годинники на літній час

Згідно з традицією, в останню неділю березня українці переводять стрілки годинників на годину вперед. У 2025 році літній час має розпочатися в ніч з 29 на 30 березня.

Зверніть увагу! Однак це може не статися, оскільки минулого року Верховна Рада ухвалила закон, що передбачає перехід на постійний зимовий час в Україні. Проте він ще не набув чинності та наразі чекає на підпис президента ще з серпня 2024 року.

Водночас неодноразово законодавці обґрунтували скасування переведення годинників кількома факторами:

негативним впливом стрибків часу на здоровʼя;

посиленням національної безпеки (оскільки Росія встановлює на окупованих територіях московський літній час);

також сумнівною ефективністю енергозбереження.