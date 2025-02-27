Що чекає на валютний ринок у березні

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, ситуація на валютному ринку у березні залежатиме від декількох чинників, а саме економічних та геополітичних факторів.

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Лєсовий виокремлює серед них такі:

Стратегія НБУ з врівноваження попиту та пропозиції в рамках режиму керованої гнучкості: механізм валютних інтервенцій має суттєво скоротити/врівноважити попит і пропозицію; Розвиток економіки: зокрема рівень споживчих цін; Вартість українського експорту на світових ринках, що дає змогу поповнювати міжнародні валютні резерви; Обсяг та системність міжнародної фінансової та воєнно-технічної допомоги; Міжнародний вплив на війну та пошук шляхів її завершення.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Окремим рядком слід відзначити монетарну політику НБУ, спрямовану на притишення інфляції та збільшення ваги гривні.

За словами банкіра, 6 березня на черговому засіданні Монетарного комітету НБУ регулятор може залишити без змін облікову ставку (14,5%), або ж її збільшити – до 15 – 15,5%, щоб ефективно протидіяти інфляції. Водночас збільшення ставки може продовжити курсовий "штиль".

Який курс долара прогнозують

Як прогнозує Лєсовий, наприкінці березня офіційний курс може коливатиметься в коридорі 41,80 – 42,40 гривні за долар.

Таким чином, за перший квартал 2025 року, порівняно з показниками на 1 січня, офіційний курс долара може зрости менш ніж на 1%,

– додає банкір.

Наостанок він зауважує, що ситуація на ринку буде притомною на початку весни, принаймні ринок залишатиметься системним, і йому не загрожуватимуть різкі неконтрольовані зміни.