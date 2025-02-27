Что ждет валютный рынок в марте

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, ситуация на валютном рынке в марте будет зависеть от нескольких факторов, а именно экономических и геополитических факторов.

К теме Курс в марте: будет ли доллар по 43 гривны и от чего будет зависеть

Лесовой выделяет среди них следующие:

Стратегия НБУ по уравновешиванию спроса и предложения в рамках режима управляемой гибкости: механизм валютных интервенций должен существенно сократить/уравновесить спрос и предложение; Развитие экономики: в частности уровень потребительских цен; Стоимость украинского экспорта на мировых рынках, что позволяет пополнять международные валютные резервы; Объем и системность международной финансовой и военно-технической помощи; Международное влияние на войну и поиск путей ее завершения.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Отдельной строчкой следует отметить монетарную политику НБУ, направленную на утешение инфляции и увеличение веса гривны.

По словам банкира, 6 марта на очередном заседании Монетарного комитета НБУ регулятор может оставить по прежнему учетную ставку (14,5%), или ее увеличить – до 15 – 15,5%, чтобы эффективно противодействовать инфляции. В то же время, увеличение ставки может продолжить курсовой "штиль".

Какой курс доллара прогнозируют

Как прогнозирует Лесовой, в конце марта официальный курс может колебаться в коридоре 41,80 – 42,40 гривны за доллар.

Таким образом, за первый квартал 2025 года, по сравнению с показателями на 1 января, официальный курс доллара может вырасти менее чем на 1%,

– добавляет банкир.

Напоследок он замечает, что ситуация на рынке будет в порядке в начале весны, по крайней мере, рынок будет оставаться системным, и ему не будут угрожать резкие неконтролируемые изменения.