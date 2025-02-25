Чи буде курс у березні інший

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин розповів у коментарі 24 Каналу, що у березні ситуація на валютному ринку буде залежати від багатьох факторів, але відповідно до останніх новин, як-от потреба у закупівлі газу до сховищ та імпорту електроенергії, це тиснутиме на курс.

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Крім того, Шевчишин додає, що зараз аграрії починають готуватися до посівної. Відтак, потрібно закуповувати як добрива, так і посівний матеріал. Це також фактор, який тиснутиме на курс.

Відтак, потрібно закуповувати як добрива, так і посівний матеріал. Це також фактор, який тиснутиме на курс. Залишається невизначеність з політичним переговорним процесом , який може суттєво вплинути на динаміку та настрої інвесторів.

, який може суттєво вплинути на динаміку та настрої інвесторів. Ще маємо інфляційний імпульс , який зберігається.

, який зберігається. Водночас з приводу історичних аналогій, у березні курс переважно знижується, окрім останніх декількох років, які були пов'язані з факторами, не пов'язаними з сезонними коливаннями.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик На березень вважаю, що ми повернемося до курсу 42 – 43 гривні за валюту.

Як пояснює аналітик, не дивлячись на достатність зовнішньої допомоги, у бюджеті на 2025 рік курс на рівні 45 гривень залишається, бо все ж таки це впливає на бюджетні витрати, через які фінансується армія.

Якщо курс нижче, то відповідно Україна недоотримує кошти від зовнішніх економічних операцій, від мит та акцизів, які прив'язані до курсу.

Зверніть увагу! Станом на 23 лютого 2022 року, курс гривні до долара становив майже 29 гривень, водночас в майже аналогічний період 2025 року долар становить вже 41,60 гривні. Тобто офіційний курс виріс на трішки більше, як 12 гривень за 3 роки повномасштабного вторгнення.

Як змінювався курс за 3 роки великої війни

За словами Шевчишина, головним фактором руки курсу впродовж цих років є валютні обмеження:

Спочатку курс був зафіксований й спостерігалося значне відходження курсу міжбанку від готівкового курсу. Потім були запроваджені значні валютні обмеження, які зберігаються й досі. Вже у жовтні 2023 року НБУ перейшов до режиму керованої гнучкості, а через це курс перейшов у кероване плавання. Нацбанк досі тримає руку на пульсі.

При цьому, я нагадаю, що діють масштабні обмеження на вихід капіталу. Тобто всі нерезиденти, інвестори, які мають кошти в Україні, зараз не можуть їх вивезти з країни. Такий фактор рятує гривню від ще більшого "сповзання",

– каже фінансовий аналітик Шевчишин.

Водночас якщо ці обмеження будуть зняті, курс перебуватиме під значним тиском. А тому важливо збалансувати вхідний потік інвестицій, допомоги та інших надходжень, які потім дозволять збалансувати вихід інвесторів припливом валюти в країну.

Крім того, населення залишається дуже сильним фактором купівлі через невизначеність та через інфляцію.

Біженці за кордоном є фактором додаткових валютних витрат. Вони використовують картки українських банків, використовують свої рахунки для оплати товарів, послуг за кордоном,

– пояснює пан Андрій.

Важливо! Безпековий фактор залишає значний вплив на всю монетарну політику. Саме цей фактор обмежує і випливає на нові інвестиції.