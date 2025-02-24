Курс валют у банках

Станом на ранок 24 лютого, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,40 гривні (-5 копійок проти 21 лютого) та продаж по 41,99 гривні (-3 копійки).

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Купівля євро відбувається по 43,40 гривні (+5 копійок), а продаж по 44,04 гривні (+4 копійки).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,82 гривні (+12 копійок), а продати по 41,80 гривні (+5 копійок).

(+12 копійок), а продати по (+5 копійок). Купівля євро по 43,80 гривні (+3 копійки), а продаж по 44 гривні (+2 копійки).

Курс в обмінниках

Долари купують в середньому по: 41,60 гривні (+15 копійок), а продають по 42,10 гривні (+35 копійок), за даними finance.ua.

(+15 копійок), а продають по (+35 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 43,53 гривні (-3 копійки), а продають по 44,21 гривні (+29 копійок).

Що буде з курсом цього тижня

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, цього тижня не є виключенням, що на ринок можуть впливати різноманітні обставини. Однак НБУ завдяки своїм діям можуть мінімізувати курсові зміни.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Крім того, вартує уваги і суто сезонний чинник зниження попиту на валюту через суттєве, порівняно з груднем, скорочення видатків. А ще на ринок вийшли експортери, що намагаються реалізувати надлишок валюти, що саме по собі свідчить про певну курсову стабільність, яка триватиме і надалі.

За прогнозами Лєсового, готівковий ринок реагуватиме на курсові показники міжбанку з додаванням незначної комісії: