Курс валют у банках

Станом на ранок 21 лютого, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,45 гривні (-5 копійок проти 20 лютого) та продаж по 42,02 гривні (-3 копійки).

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Купівля євро відбувається по 43,35 гривні (+5 копійок), а продаж по 44,00 гривні (+5 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,70 гривні (-19 копійок), а продати по 41,75 гривні (-19 копійок).

(-19 копійок), а продати по (-19 копійок). Купівля євро по 43,77 гривні (+6 копійок), а продаж по 43,98 гривні (+9 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують в середньому по: 41,30 гривні (-30 копійок), а продають по 41,81 гривні (-29 копійок), за даними finance.ua.

(-30 копійок), а продають по (-29 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 43,36 гривні (-24 копійки), а продають по 44,06 гривні (-4 копійки).

Що буде із курсом долара наступного тижня

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі для 24 Каналу пояснив, що завдяки режиму керованої гнучкості різких коливань валютного курсу наступного тижня не очікується. Протягом наступного тижня офіційний курс, ймовірно, залишатиметься в межах лютневого діапазону 41,60 – 42,20 гривні за долар.