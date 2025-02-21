Курс валют в банках

По состоянию на утро 21 февраля, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,45 гривны (-5 копеек против 20 февраля) и продажа по 42,02 гривны (-3 копейки).

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Покупка евро происходит по 43,35 гривны (+5 копеек), а продажа по 44,00 гривны (+5 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,70 гривны (-19 копеек), а продать по 41,75 гривны (-19 копеек).

(-19 копеек), а продать по (-19 копеек). Покупка евро по 43,77 гривны (+6 копеек), а продажа по 43,98 гривны (+9 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 41,30 гривны (-30 копеек), а продают по 41,81 гривны (-29 копеек), по данным finance.ua.

(-30 копеек), а продают по (-29 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 43,36 гривны (-24 копейки), а продают по 44,06 гривны (-4 копейки).

Что будет с курсом доллара на следующей неделе

Банкир Тарас Лесовой в комментарии для 24 Канала объяснил, что благодаря режиму управляемой гибкости резких колебаний валютного курса на следующей неделе не ожидается. В течение следующей недели официальный курс, вероятно, будет оставаться в пределах февральского диапазона 41,60 – 42,20 гривны за доллар.