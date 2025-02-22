Як зміниться ситуація у депозитному секторі у березні

Банкір Дмитро Замотаєв у розмові з 24 Каналом зауважив, що найвагомішим фактором стане поточний рівень інфляції та стратегія НБУ з її приборкання.

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Наступне засідання Монетарного комітету НБУ заплановане на 6 березня. Як прогнозує Замотаєв, цілком можливі 2 варіанти розвитку подій:

Розмір облікової ставки залишиться на рівні 14,5% (відповідно інші монетарні інструменти також не зміняться: ставка за депозитними сертифікатами овернайт – 14,5%, тримісячні депозитні сертифікати – 17%, кредити рефінансування – 17,5%).

(відповідно інші монетарні інструменти також не зміняться: ставка за депозитними сертифікатами овернайт – 14,5%, тримісячні депозитні сертифікати – 17%, кредити рефінансування – 17,5%). Облікова ставка може бути вкотре збільшена орієнтовно на 0,5 – 1 відсоткові пункти та будуть внесені дзеркальні зміни в інші монетарні інструменти. Тобто ми припускаємо, що облікова ставка може скласти 15 – 15,5%, а ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами зросте до 17,5 – 18%.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Я вважаю, що такі зміни значно пришвидшать зміни ставок за гривневими вкладами, серед яких пріоритетними, як для банків, так і для громадян будуть депозити із середнім терміном розміщення.

Як говорить Замотаєв, у такому випадку знову актуалізується "конкурентна боротьба" банків за вкладників. Це означатиме старт різноманітних акцій.

Зверніть увагу! На думку Замотаєва, ці зміни дадуть змогу вкладникові розраховувати на вагомий бонус в розмірі 1 – 1,5 відсоткові пункти. до базових ставок.