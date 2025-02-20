Хто з суддів суттєво підвищив свою пенсію в Україні

Найбільші пенсії через суди отримують самі судді, передає 24 канал з посиланням на OBOZ.UA.

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Видання посилається на аналіз реєстру судових рішень. Саме там можна знайти дані про голову Верховного суду у відставці Ярослава Романюка. Минулого року він підвищив свою пенсію майже до 344 тисяч гривень. Ба більше, у стаж роботи судді Романюку порахували службу в радянській армії та роботу в районній прокуратурі.

Так Ярослав Романюк у 2023 році вказав у декларації пенсію в розмірі 2 мільйони 937 тисяч гривень за рік. Тобто щомісячно, колишній Верховний суддя, отримував від ПФУ 244,7 тисячі гривень.

Цікаво! Проте Романюк вимагав перерахунку, адже вважав, що такий розмір пенсії порушує його права. І минулого року перерахунок відбувся.

Як Романюк підвищив собі пенсію

Пенсію у 244,7 тисячі гривень Ярослав Романюк також отримав через суду, бо ПФУ відмовлявся підвищити його виплату до такого рівня.

Але на одному підвищенні Романюк не зупинився. Через суд він вимагав, щоб до його стажу роботи додали:

період строкової військової служби в радянській армії;

половину терміну навчання в університеті;

трохи понад шість років роботи в прокуратурі Буського району Львівської області на посадах помічника прокурора, старшого помічника та слідчого прокуратури.

Річ у тім, що суддею Романюк працював трохи довше 22 років. Їх і врахував ПФУ.

Але минулого року суддя Київського адміністративного окружного суду Ірина Колеснікова вирішила, що в стаж роботи судді треба врахувати й період строкової служби в армії, і половину терміну навчання, і роботу в органах прокуратури. Тобто новий стаж склав вже понад 33 років.

Це означає, що якщо раніше Романюк мав право на 54% винагороди судді (йдеться про 244,7 тисячі гривень), то вже з минулого року його довічна виплата зросла до 76% і склала 344,4 тисячі гривень. Це менше, ніж найбільша суддівська пенсія. Але вона також значно вища за пенсію більшості суддів КСУ.

Проблема захмарних пенсій суддів – законодавча. Крім того, якщо звичайний українець на пенсії може отримати менше 30% свого звичного заробітку, судді, сплачуючи такі ж внески, можуть отримувати на пенсії до 90% зарплати,

– пише видання.

Важливо! Тобто суддя у відставці Ярослав Романюк фактично скористався можливістю чинного законодавства і домігся для себе особливих умов, не порушуючи закон.